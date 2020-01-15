17 Ocak BİM aktüel ürünler kataloğu! BİM aktüel katalog yine dopdolu… Listede Notebook sürprizi!

BİM aktüel ürünler kataloğu 17 Ocak günü için araştırılıyor. BİM aktüel katalog 17 Ocak Cuma günü satışa çıkacak ürünleri barındırıyor. BİM katalog alışveriş yapmak isteyen binlerce vatandaş tarafından sorgulanıyor. BİM marketleri satışa sunduğu hesaplı ve indirimli aktüel ürünlerle dikkat çekiyor. Her hafta Cuma günü satışa çıkan BİM aktüel ürünler kataloğunu sizler için derledik. Ürünler arasında bu hafta HP Notebook, Blender Robot Seti, HP Wi-Fi Yazıcı, Kitaplıklı Çalışma Masası gibi fırsatlar bulunuyor. İşte, 17 Ocak BİM aktüel katalog…