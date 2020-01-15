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17 Ocak BİM aktüel ürünler kataloğu! BİM aktüel katalog yine dopdolu… Listede Notebook sürprizi!

BİM aktüel ürünler kataloğu 17 Ocak günü için araştırılıyor. BİM aktüel katalog 17 Ocak Cuma günü satışa çıkacak ürünleri barındırıyor. BİM katalog alışveriş yapmak isteyen binlerce vatandaş tarafından sorgulanıyor. BİM marketleri satışa sunduğu hesaplı ve indirimli aktüel ürünlerle dikkat çekiyor. Her hafta Cuma günü satışa çıkan BİM aktüel ürünler kataloğunu sizler için derledik. Ürünler arasında bu hafta HP Notebook, Blender Robot Seti, HP Wi-Fi Yazıcı, Kitaplıklı Çalışma Masası gibi fırsatlar bulunuyor. İşte, 17 Ocak BİM aktüel katalog…

Giriş Tarihi: 15.01.2020 01:09 Güncelleme Tarihi: 15.01.2020 01:12
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17 Ocak BİM aktüel ürünler kataloğu! BİM aktüel katalog yine dopdolu… Listede Notebook sürprizi!

17 Ocak BİM aktüel ürünler kataloğu yoğun şekilde araştırılıyor. BİM aktüel katalog bu haftaki ürünleriyle dikkat çekici. Her Cuma günü satışa çıkan yepyeni BİM ürünleri arasında bu hafta HP Notebook, Blender Robot Seti, HP Wi-Fi Yazıcı, Kitaplıklı Çalışma Masası, Oyuncu Kulaklık fırsatları yer alıyor. BİM aktüel ürünler listesine haberimizden ulaşabilir ve ürünlerin fiyat bilgilerinin yanı sıra teknik bilgilerini öğrenebilirsiniz. BİM marketleri Türkiye'nin her ilinde ve birçok mahallesinde hizmet veriyor. İşte, alışveriş severlerin merak ettiği 17 Ocak BİM aktüel ürünler kataloğu!

BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU! - 17 OCAK CUMA

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17 Ocak BİM aktüel ürünler kataloğu! BİM aktüel katalog yine dopdolu… Listede Notebook sürprizi!

HP Notebook

• 15,6"" HD SVA BrightView WLED (1366 x 768)
• AMD A9-9420, Çift Çekirdekli (3-3,6 GHz, 1MB önbellek)
• 4 GB DDR4-1866 SDRAM (1 x 4 GB) • Tümleşik AMD Radeon™ R5 Grafik Kartı
• 256 GB M.2 SSD • 802.11b/g/n (1x1) Wi-Fi®/ Bluetooth® 4.0/Miracast
• Tümleşik dijital mikrofonlu HP Web Kamerası • 11 saate varan pil ömrü
• 45W HIZLI şarj adaptör • Çift Hoparlör/1000 GbE LAN/1 multi-format SD kart okuyucu/2 USB 3.1 /1 USB 2.0/ 1 HDMI/1
• RJ-45/birleşik kulaklık mikrofon/Çoklu dokunma destekli Touchpad
• Windows 10 Home 64
• HP Audio Switch; HP CoolSense; HP JumpStart;
HP Sure Connect, Netflix, Yeni Microsoft Office 365 müşterileri için 1 aylık deneme
• 1 yıl 25 GB Dropbox, McAfee LiveSafe™ (30 gün deneme)

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17 Ocak BİM aktüel ürünler kataloğu! BİM aktüel katalog yine dopdolu… Listede Notebook sürprizi!

48 Parça Porselen Yemek Takımı

• 12 kişilik • Rölyefli • Altın file
• 12 adet servis tabak
• 12 adet çukur tabak
• 12 adet kase
• 12 adet pasta tabak

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17 Ocak BİM aktüel ürünler kataloğu! BİM aktüel katalog yine dopdolu… Listede Notebook sürprizi!

Blender Robot Seti

• Kullanım kolaylığı sağlayan ergonomik tutuş
• 2 farklı hız ayarı
• Paslanmaz çelik blender ayağı ve çelik çırpıcı
• 600 ml kapasiteli ölçme kabı
• 1500 ml kapasiteli mutfak robotu
• Paslanmaz çelik doğrama, dilimleme ve rendeleme bıçaklı

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17 Ocak BİM aktüel ürünler kataloğu! BİM aktüel katalog yine dopdolu… Listede Notebook sürprizi!

Hisar 24 Parça Çatal Kaşık Bıçak Seti

• 6 adet yemek çatalı
• 6 adet yemek kaşığı
• 6 adet yemek bıçağı
• 6 adet tatlı kaşığı