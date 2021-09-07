13 yaşına kadar amcasını baba biliyordu! Müge Anlı gözyaşlarına boğuldu! Melike Oyunlu’nun 27 yıllık anne hasreti son buldu

2 çocuğuyla birlikte Osmaniye'de yaşayan Melike Uyumlu, hiç görmediği annesini bulmak için Müge Anlı ile Tatlı Sert'e başvurdu. 20 Ağustos 1994 yılında dünyaya gelen genç kız, annesinin akıl hastası olan babası tarafından şiddet görmesi nedeniyle anneannesinin yanına döndüğünü ve kendisinin amcasına evlatlık verildiğini öğrendi. Dünkü yayında canlı yayına bağlanan 2 konuk Melike'nin annesi Kader'i tanıdıklarını ve iki kız kardeşi daha olduğunu söyledi. Müge Anlı'nın bugünkü yayınında yaşanan büyük kavuşmada duygusal anlar yaşandı. Müge Anlı gözyaşlarını tutamadı. İşte 7 Eylül 2021 Salı Müge Anlı canlı yayınında yaşananlar...