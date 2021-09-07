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Haberler Galeri 13 yaşına kadar amcasını baba biliyordu! Müge Anlı gözyaşlarına boğuldu! Melike Oyunlu’nun 27 yıllık anne hasreti son buldu

13 yaşına kadar amcasını baba biliyordu! Müge Anlı gözyaşlarına boğuldu! Melike Oyunlu’nun 27 yıllık anne hasreti son buldu

2 çocuğuyla birlikte Osmaniye'de yaşayan Melike Uyumlu, hiç görmediği annesini bulmak için Müge Anlı ile Tatlı Sert'e başvurdu. 20 Ağustos 1994 yılında dünyaya gelen genç kız, annesinin akıl hastası olan babası tarafından şiddet görmesi nedeniyle anneannesinin yanına döndüğünü ve kendisinin amcasına evlatlık verildiğini öğrendi. Dünkü yayında canlı yayına bağlanan 2 konuk Melike'nin annesi Kader'i tanıdıklarını ve iki kız kardeşi daha olduğunu söyledi. Müge Anlı'nın bugünkü yayınında yaşanan büyük kavuşmada duygusal anlar yaşandı. Müge Anlı gözyaşlarını tutamadı. İşte 7 Eylül 2021 Salı Müge Anlı canlı yayınında yaşananlar...

Giriş Tarihi: 07.09.2021 11:22 Güncelleme Tarihi: 07.09.2021 11:47
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13 yaşına kadar amcasını baba biliyordu! Müge Anlı gözyaşlarına boğuldu! Melike Oyunlu’nun 27 yıllık anne hasreti son buldu

1994 yılında dünyaya gelen Melike Oyunlu, hiç görmediği annesini bulmak için Müge Anlı ve ekibinden yardım istedi. Annesinin şiddet mağduru bir kadın olduğunu söyleyen Melike, hiç görmediği annesiyle artık kavuşmak istediğini söyledi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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13 yaşına kadar amcasını baba biliyordu! Müge Anlı gözyaşlarına boğuldu! Melike Oyunlu’nun 27 yıllık anne hasreti son buldu

27 yaşında olan Melike, henüz 13 yaşındayken babası olarak bildiği kişinin amcası olduğunu öğrendi ve öz annesi Kader'i aramaya başladı. Elinde sadece annesinin düğün fotoğrafı olan Oyunlu, hiç görmediği annesini bulmak için Müge Anlı ve ekibinden yardım istedi.

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13 yaşına kadar amcasını baba biliyordu! Müge Anlı gözyaşlarına boğuldu! Melike Oyunlu’nun 27 yıllık anne hasreti son buldu

Annesinin hikayesini anlatan Melike; genç yaşta evlenen annesinin akıl hastası olan babasından sürekli şiddet gördüğünü ve bu yüzden evliliğini sonlandırdığını söyledi.

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13 yaşına kadar amcasını baba biliyordu! Müge Anlı gözyaşlarına boğuldu! Melike Oyunlu’nun 27 yıllık anne hasreti son buldu

Gördüğü şiddet nedeniyle annesinin dudağında iz kaldığını söyleyen Melike, kendisinin de 18 yaşında evlendiğini ve şiddet mağduru olduğunu açıkladı.

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13 yaşına kadar amcasını baba biliyordu! Müge Anlı gözyaşlarına boğuldu! Melike Oyunlu’nun 27 yıllık anne hasreti son buldu

Ayrıldığı eşinin madde bağımlılığı olduğunu söyleyen Melike'nin 2 oğlu var ve birlikte yaşadığını belirtti.