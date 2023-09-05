05 Eylül 2023, Salı
10 Osmanlı Padişahı, 6 savaş görmüştü! Dünyanın en uzun yaşayan insanı Zaro Ağa'nın sırrı! 157 yıl boyunca tükettiği besin...
157 yıllık ömrünü bu besine borçlu... 18. yüzyılda doğup, 20. yüzyılda ölen Zaro Ağa'nın uzun yaşam sırrı ortaya çıktı. Dünyanın en uzun yaşayan insanı Zaro Ağa, 10 Osmanlı Padişahı 6 savaş ve 1 Cumhurbaşkanı görmüştü. Yaşı ilerledikçe sağlığından da bir şey kaybetmeyen Zaro Ağa, kendisine sorulan soruya tek bir cevap verdi. İşte tükettiği besin...
Giriş Tarihi: 05.09.2023 16:38 Güncelleme Tarihi: 05.09.2023 16:49
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