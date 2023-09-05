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Haberler Galeri 10 Osmanlı Padişahı, 6 savaş görmüştü! Dünyanın en uzun yaşayan insanı Zaro Ağa'nın sırrı! 157 yıl boyunca tükettiği besin...

10 Osmanlı Padişahı, 6 savaş görmüştü! Dünyanın en uzun yaşayan insanı Zaro Ağa'nın sırrı! 157 yıl boyunca tükettiği besin...

157 yıllık ömrünü bu besine borçlu... 18. yüzyılda doğup, 20. yüzyılda ölen Zaro Ağa'nın uzun yaşam sırrı ortaya çıktı. Dünyanın en uzun yaşayan insanı Zaro Ağa, 10 Osmanlı Padişahı 6 savaş ve 1 Cumhurbaşkanı görmüştü. Yaşı ilerledikçe sağlığından da bir şey kaybetmeyen Zaro Ağa, kendisine sorulan soruya tek bir cevap verdi. İşte tükettiği besin...

Giriş Tarihi: 05.09.2023 16:38 Güncelleme Tarihi: 05.09.2023 16:49
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10 Osmanlı Padişahı, 6 savaş görmüştü! Dünyanın en uzun yaşayan insanı Zaro Ağa’nın sırrı! 157 yıl boyunca tükettiği besin...

18. yüzyılda doğan ve 157 yıl yaşayan Zaro Ağa'nın sırrı bulundu! Napolyon gibi büyük komutanlar dahil 10 Osmanlı padişahı ve 6 savaşa tanıklık eden Zaro Ağa, yaşı ilerlese de sağlığından hiçbir şey kaybetmedi. İşte, Zaro Ağa'nın uzun ve sağlık yaşamak için tüketti besin...

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10 Osmanlı Padişahı, 6 savaş görmüştü! Dünyanın en uzun yaşayan insanı Zaro Ağa’nın sırrı! 157 yıl boyunca tükettiği besin...

10 OSMANLI PADİŞAHI VE 6 SAVAŞ GÖRDÜ

Zaro Ağa doğduğunda tahtta 1. Abdülhamid var. Sonra sırasıyla II. Selim, IV. Mustafa, II. Mahmud, Abdülmecid, Abdülaziz, V.Murad, II. Abdülhamid, V. Mehmet Reşat ve Vahdettin tahta çıkıyor, ardından cumhuriyet ilan ediliyor ve Mustafa Kemal Atatürk'ün cumhurbaşkanlığına da Zaro Ağa tanıklık ediyor.

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10 Osmanlı Padişahı, 6 savaş görmüştü! Dünyanın en uzun yaşayan insanı Zaro Ağa’nın sırrı! 157 yıl boyunca tükettiği besin...

Zaro Ağa Kırım Harbi, Rus Harbi, Plevne, Kafkas Savaşı, Balkan Harbi, Birinci Dünya Savaşı, işgal yılları ve İstiklal Harbi'ni yaşıyor.

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10 Osmanlı Padişahı, 6 savaş görmüştü! Dünyanın en uzun yaşayan insanı Zaro Ağa’nın sırrı! 157 yıl boyunca tükettiği besin...

18. YÜZYILDA DÜNYAYA GELDİ

Zaro Ağa 18. yüzyılda dünyaya geldi. Bitlisli Şemsi Ağa'nın oğlu olan Zaro Ağa'nın 1774-1777 yıllarında arasında dünyaya geldiği söyleniyordu. Zaro Ağa çocukluğunu köyünde geçirdi ve yaşı 18'e geldiğinde İstanbul'a gidip kendisine bir hayat kurmak istedi.

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10 Osmanlı Padişahı, 6 savaş görmüştü! Dünyanın en uzun yaşayan insanı Zaro Ağa’nın sırrı! 157 yıl boyunca tükettiği besin...

İstanbul'a geldiğinde adımını attığı ilk yer Tophane oldu. Kaynaklara göre 1853 yılında Ortaköy Camii inşaatında çalıştı..