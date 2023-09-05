10 Osmanlı Padişahı, 6 savaş görmüştü! Dünyanın en uzun yaşayan insanı Zaro Ağa’nın sırrı! 157 yıl boyunca tükettiği besin...

18. yüzyılda doğan ve 157 yıl yaşayan Zaro Ağa'nın sırrı bulundu! Napolyon gibi büyük komutanlar dahil 10 Osmanlı padişahı ve 6 savaşa tanıklık eden Zaro Ağa, yaşı ilerlese de sağlığından hiçbir şey kaybetmedi. İşte, Zaro Ağa'nın uzun ve sağlık yaşamak için tüketti besin...