1 milyonluk soru heyecanı! Kim Milyoner Olmak İster için nefesler tutuldu

atv ekranlarının sevilen programı Kim Milyoner Olmak İster'e katılan üniversite öğrencisi Batu Alıcı tüm sorulara doğru cevap vererek 1 milyon lira değerindeki soruya ulaştı. Ekranları başında programı izleyen vatandaşlar 1 milyon TL değerindeki soruyu ise merakla beklemeye başladı. Hiçbir jokeri kalmayan Alıcı soruya yanıt verecek mi? Yoksa 400.000 TL'yi alıp çekilecek mi? Nefesler tutuldu...