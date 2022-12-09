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1 milyonluk soru heyecanı! Kim Milyoner Olmak İster için nefesler tutuldu

atv ekranlarının sevilen programı Kim Milyoner Olmak İster'e katılan üniversite öğrencisi Batu Alıcı tüm sorulara doğru cevap vererek 1 milyon lira değerindeki soruya ulaştı. Ekranları başında programı izleyen vatandaşlar 1 milyon TL değerindeki soruyu ise merakla beklemeye başladı. Hiçbir jokeri kalmayan Alıcı soruya yanıt verecek mi? Yoksa 400.000 TL'yi alıp çekilecek mi? Nefesler tutuldu...

Giriş Tarihi: 09.12.2022 13:10
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1 milyonluk soru heyecanı! Kim Milyoner Olmak İster için nefesler tutuldu

Kim Milyoner Olmak İster'de heyecan zirveye ulaşıyor. Geçen hafta yarışmaya katılan 20 yaşındaki Batu Alıcı bu hafta 1 Milyon TL değerindeki soru için yarışıyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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1 milyonluk soru heyecanı! Kim Milyoner Olmak İster için nefesler tutuldu

Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi olan genç yarışmacı geçen hafta 400.000 TL'lik soruya doğru cevap vererek 1 Milyon TL'lik soruyu açtırmaya hak kazanmıştı.

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1 milyonluk soru heyecanı! Kim Milyoner Olmak İster için nefesler tutuldu

Hiç jokeri kalmayan genç yarışmacı acaba soruya yanıt verecek mi? Yoksa 400.000 TL'yi alıp çekilecek mi? Nefesler tutuldu...

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1 milyonluk soru heyecanı! Kim Milyoner Olmak İster için nefesler tutuldu

Dünyanın en çok seyredilen ve en çok kazandıran bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster, Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla, Pazar akşamları saat 20.00'de atv ekranlarında olacak.

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1 milyonluk soru heyecanı! Kim Milyoner Olmak İster için nefesler tutuldu

1 MİLYONU KAZANIRSA NE YAPACAK?

Boğaziçi Üniversitesi'nde Elektrik - Elektronik Mühendisliği öğrencisi olan 20 yaşındaki Batu Alıcı 400 bin liralık soruya doğru yanıt vererek 1 milyon liralık soruya ulaştı.