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İşte düşmanın korkudan uykularını kaçıran TSK silah envanteri! Sınıfının en iyileri...

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) envanteri milli silahlar ile güçlenmeye devam ediyor. Kara, hava ve deniz unsurlarının ihtiyaçları için milli ve özgün olarak geliştirilen, müşterek harekat yeteneklerini artıran yazılım tabanlı milli silahlara yenileri eklenecek. Peki Türkiye'nin askeri silah gücü ne kadar? İşte dosta güven düşmana korku salan Türk Silahlı Kuvvetleri'nin envanteri...

Giriş Tarihi: 01.03.2020 08:00 Güncelleme Tarihi: 01.03.2020 08:01
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İşte düşmanın korkudan uykularını kaçıran TSK silah envanteri! Sınıfının en iyileri...

Her geçen gün gücüne güç katan Türk Silahlı Kuvvetleri'nin envanteri de giderek büyüyor.

İşte TSK'nın elindeki askeri araçlar;

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İşte düşmanın korkudan uykularını kaçıran TSK silah envanteri! Sınıfının en iyileri...

ACV-AIFV
650 adet

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İşte düşmanın korkudan uykularını kaçıran TSK silah envanteri! Sınıfının en iyileri...

Panter
255 adet

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İşte düşmanın korkudan uykularını kaçıran TSK silah envanteri! Sınıfının en iyileri...

Agusta-Bell 204
15 adet

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İşte düşmanın korkudan uykularını kaçıran TSK silah envanteri! Sınıfının en iyileri...

M114 obüs
535 adet