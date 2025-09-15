İngiltere'den İsrail'e "üst düzey" rest! Girişleri yasaklandı | Tel Aviv'den "güvenlik" tehdidi
İşgalci İsrail'in Gazze'ye yönelik soykırımına son dönemlerde Batılı birçok ülkeden tepki gelirken terör devletine karşı da dikkat çeken adımlar atılmaya başladı. Filistin'i tanıma kararının ardından İngiltere İsrail'i kızdıracak bir hamlede bulundu. Buna göre ülkenin üst düzey askeri okullarından Kraliyet Savunma Araştırmaları Kolejine İsrailli öğrenciler kabul edilmeyecek. Terör devletini kızdıran bu karara ilişkin İsrail Savunma Bakanlığı Genel Müdürü Baram "Onursuzca bir vefasızlık." dedi ve bu kararın, İngiltere'nin kendi güvenliğini sabotaj anlamına geldiğini de ifade etti.
İngiltere İsrail'i kızdıracak bir karar aldı ve buna göre dünyanın önde gelen askeri okullarından Kraliyet Savunma Araştırmaları Kolejine, İsrailli öğrencilerin kabul edilmeyecek.
The Telegraph'ın haberine göre hükümet, üst düzey askeri personel arasında ortak bir anlayış zemini oluşturmak için 1927'de kurulan okula ilk kez İsraillileri kabul etmeyeceğini bildirdi.
TEL AVIV'E "İNSANLIK" RESTİ!
Gazeteye konuşan bir İngiltere Savunma Bakanlığı yetkilisi, İngiliz askeri okullarının, uluslararası insancıl hukuka uygun davranmayı öne çıkardığını belirterek, "Ancak İsrail hükümetinin Gazze'deki askeri operasyonu genişletme kararı yanlıştır. Bu savaşı şu an bitirmenin, acil ateşkes, esirlerin salıverilmesi ve Gazze'ye insani yardımların girişi ile başlayan diplomatik bir yolu olmalı." ifadesini kullandı.
KARARA İSRAİL'DEN TEHDİT
İsrail Savunma Bakanlığı Genel Müdürü Amir Baram ise İngiltere hükümetinin kararına tepki göstererek, kendisinin de mezun olduğu okula İsrailli öğrenci kabul etmemeyi, "Savaştaki müttefike karşı onursuzca bir vefasızlık." olarak niteledi. Baram, bu kararın, İngiltere'nin kendi güvenliğini sabotaj anlamına geldiğini de ifade etti.
İngiltere daha önce de 8-12 Eylül'de Londra'da yapılan dünyanın önde gelen savunma sanayisi buluşmalarından Uluslararası Savunma ve Güvenlik Ekipmanları Fuarı'na (DSEI 2025) İsrail hükümet heyetinin davet edilmeyeceğini açıklamıştı.
