11 Mayıs 2025, Pazar
Haberler Dünya Haberleri Sri Lanka'da otobüs faciası! 21 ölü çok sayıda yaralı var

Sri Lanka'da otobüs faciası! 21 ölü çok sayıda yaralı var

ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
Giriş: 11.05.2025 18:41
ABONE OL
Sri Lanka’da otobüs faciası! 21 ölü çok sayıda yaralı var

Sri Lanka'da 50 kişiyi taşıyan yolcu otobüsü uçuruma yuvarlandı. Korkunç kazada 21 kişinin hayatını kaybederken, 14 kişi ise yaralandı.

Sri Lanka'da yolcu otobüsünün uçuruma yuvarlandığı kazada 21 kişinin hayatını kaybettiği, 14 kişinin yaralandığı duyuruldu.

FECİ KAZADA 21 ÖLÜ!

Başkent Colombo'nun yaklaşık 140 kilometre doğusundaki Kotmale bölgesi yakınlarında bir yolcu otobüsü uçuruma yuvarlandı.

Ulaştırma ve Karayolları Bakan Yardımcısı Prasanna Gunasena, yaptığı basın açıklamasında, kazada 21 kişinin hayatını kaybettiğini ve 14 kişinin yaralandığını söyledi.

Polis, kaza sırasında otobüste yaklaşık 50 kişinin bulunduğunu belirtti.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Sri Lanka’da otobüs faciası! 21 ölü çok sayıda yaralı var Sri Lanka’da otobüs faciası! 21 ölü çok sayıda yaralı var Sri Lanka’da otobüs faciası! 21 ölü çok sayıda yaralı var
Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör