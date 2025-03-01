Kağıthane’de inşaat faciası: 200 tonluk makine yokuş aşağı kaydı

Olay, geçtiğimiz Perşembe günü saat 15.30 sıralarında Kağıthane Çağlayan Mahallesi Yayla Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, inşaat alanında çalışan işçiler, dev kazık makinesini şantiye alanına çekmek için kepçe yardımıyla halat bağladı. Ancak çalışmanın başlamasının ardından halat koptu. Bağlantısı kopan kazık makinesi yokuş aşağı kayarak park halindeki üç araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle araçlarda büyük çapta maddi hasar meydana gelirken, olay sırasında yaralanan iki kişi hastaneye kaldırıldı.

Makine alanın girişine kepçe yardımıyla getirilmek üzereyken bağlanan halat bir anda büyük bir gürültüyle koptu. Operatör Abdülcelil Bakış'ın (46) kontrolünden çıkan kazık makinesi metrelerce aşağıya kaymaya başladı. Yokuş aşağıya kayan kazık makinesi park halindeki 3 araca çarptıktan sonra durabildi. Kazada 2 kişi yaralanırken, İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrasında yaralılardan tamirci Erdoğan Önder (44) ile öğrenci S.G. (15) ambulanslarla Şişli Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi. Operatör Abdülcelil Bakış ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

KAZA ANLARI KAMERADA

Öte yandan, 2 kişinin yaralandığı kazanın meydana geldiği anlar çevredeki vatandaşlar tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, dev iş makinesinin halatın kopmasıyla yokuş aşağı kaydığı ve araçlara çarparak durabildiği görülüyor.