ZTK'da yarı final heyecanı: Aytemiz Alanyaspor  - Demir Grup Sivasspor | Canlı izle

SON DAKİKA: Aytemiz Alanyaspor  - Demir Grup Sivasspor | A Spor canlı izle... Ziraat Türkiye Kupası'nda (ZTK) yarı final heyecanı sürüyor. Bu akşam yarı final yolunda heyecan dolu futbol şöleni yaşanıyor ve Aytemiz Alanyaspor - Demir Grup Sivasspor ile karşı karşıya geliyor. A Spor'dan canlı olarak yayınlanan maçı ahaber.com.tr üzerinden izleyebilirsiniz...

Giriş: 20.04.2022 17:47 Güncelleme: 20.04.2022 18:49

SON DAKİKA HABERİ: Ziraat Türkiye Kupası'nda (ZTK) yarı final heyecanı devam ediyor.

Yarı final karşılaşmalarının diğer ayağında bu akşam iki Süper Lig ekibi kozlarını paylaşıyor.

Süper Lig'de Avrupa yolunu kovalayan Aytemiz Alanyaspor, büyük ölçüde kümede kalmayı başaran Demir Grup Sivasspor 'u konuk edecek.

İki takım da Mayıs ayında Sivas'ta oynanacak rövanş maçına avantajlı skorla gitmeyi hedefliyor.

ALANYASPOR-SİVASSPOR MUHTEMEL 11'LER:

Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Milunovic, Awaziem, Borja, Novais, Efecan, Efkan, Emre, Candeias, Eduardo.

Sivasspor: Ali, Ahmet, Appindangoye, Caner, Ziya, Cofie, Ulvestad, Kerem, Erdoğan, Gradel, Yatabare.

ALANYASPOR-SİVASSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda bu akşam oynanacak ve 20.30'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Ali Şansalan yönetecek.

Maç A Spor ekranlarından naklen olarak şifresiz yayınlanacak.

KİMLER EKSİK?

Sivasspor'da sakatlığı bulunan Leke James, Olarenwaju Kayode ile hasta olan Jorge Felix karşılaşmada forma giyemeyecek.

İSTATİSTİKLER?

Kupaya 5. turdan katılan kırmızı-beyazlılar sahasında MKE Ankaragücü'nü 2-1 mağlup ederek son 16 turuna yükselmişti.

Sivas temsilcisi son 16 turunda ise deplasmanda Royal Hastanesi Bandırmaspor'u 4-2 yenerek çeyrek finale çıkma çıkmıştı.

Çeyrek finalde sahasında VavaCars Fatih Karagümrük'ü 1-0 mağlup eden Sivasspor, yarı finalde Aytemiz Alanyaspor ile eşleşti.

TRABZONSPOR DÜN YENMESİNİ BİLDİ

Trabzonspor sahasında Kayserispor'u, Andreas Cornelius'un attığı tek golle yendi.

Trabzonspor, 10-11-12 Mayıs tarihlerinde oynanacak rövanş mücadelesi öncesinde avantajı kaptı.

Trabzonspor Kayserispor maç sonucu: 1-0 TRABZONSPOR AVANTAJI SON DAKİKA KAPTI
Trabzonspor Kayserispor maç sonucu: 1-0

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