Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final heyecanı A Spor'da yaşanıyor. Çeyrek finaldeki ilk maçta Trabzonspor salı günü sahasında Fraport TAV Antalyaspor ile karşılaşacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre kupada çeyrek final, tek maç eleme usulüne göre oynanacak.

Çeyrek final müsabakaları sonucunda tur atlayan takımlar, çift maç eleme usulüne göre yapılacak yarı finalde mücadele edecek.

A Spor'dan naklen yayınlanacak olan Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final programı şu şekilde:

01 MART 2022 SALI

20:30 TRABZONSPOR – FRAPORT TAV ANTALYASPOR

02 MART 2022 ÇARŞAMBA

17:00 DEMİR GRUP SİVASSPOR – VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK

20:30 BEŞİKTAŞ – YUKATEL KAYSERİSPOR

03 MART 2022 PERŞEMBE

20:30 AYTEMİZ ALANYASPOR – GAZİANTEP FK