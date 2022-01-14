Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 tur kura çekimi gerçekleşti! İşte eşleşmeler

Son dakika haberine göre: Turkuvaz Medya'nın futbolseverlerle buluşturduğu Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu kura heyecanı yaşandı. Süper Lig'de lider konumda bulunan Trabzonspor, sürpriz bir şekilde Galatasaray'ı kupa dışına iten Denizlispor ile eşleşti.

Giriş: 14.01.2022 11:51 Güncelleme: 14.01.2022 12:05

Turkuvaz Medya'nın yayıncılığını üstlendiği Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu eşlemelerinin kura çekimi yapıldı. Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilen kura çekimi sonrası son 16 tur eşleşmeleri belli oldu.

İŞTE KUPADA SON 16 TURU EŞLEŞMELERİ

Aytemiz Alanyaspor - Adana Demirspor

Vavacars Fatih Karagümrük - İttifak Holding Konyaspor

Kasımpaşa - Gaziantep FK

Fenerbahçe - Yukatel Kayserispor

Atakaş Hatayspor - Fraport TAV Antalyaspor

Royal Hastanesi Bandırmaspor - Demir Grup Sivasspor

Altaş Denizlispor - Trabzonspor

Beşiktaş - Göztepe

SON 16 TURU MAÇLARI NE ZAMAN?

Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu müsabakaları; 8, 9 ve 10 Şubat'ta tek maç eleme usulüne göre oynanacak.

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu! İşte Trabzonspor, Fenerbahçe ve Beşiktaş’ın rakipleri… İŞTE ZTK'DA EŞLEŞMELER

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