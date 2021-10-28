Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur: Antalyaspor - Diyarbekirspor CANLI

Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur mücadelesinde Antalyaspor, Diyarbekirspor'u ağırlıyor. Antalyaspor - Diyarbekirspor mücadelesini ahaber.com.tr'de canlı olarak takip edebilirsiniz. Antalyaspor - Diyarbekirspor maçı canlı izle...

Giriş: 28.10.2021 18:16

Ziraat Türkiye Kupası 3. tur maçında heyecan devam ediyor. 3. Tur mücadelesinde Antalyaspor ile Diyarbekirspor kozlarını paylaşıyor.

Tek maç eleminasyon sistemine göre oynanan Antalyaspor ile Diyabekirspor maçını kazanan taraf adını 4. tura yazdıracak.

Mücadeleyi haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz.

ASpor CANLI YAYIN

ANTALYASPOR-DİYARBEKİRSPOR MAÇI 11'LERİ

Antalyaspor: Diogo Sousa, Sherel Floranus, Bahadır, Eren, Milošević, Paul Mukairu, Kudryashov, Ufuk, Houssam Ghacha, Gökdeniz, Veysel

Diyarbekirspor: Yasin, Nurettin, Erkan, Emrullah, Serdar, Seymen, Sinan, Oğuzhan, Burak, Serhat Enes, Fırat

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