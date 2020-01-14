Kayserispor - Fenerbahçe canlı izle! Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu

Kayserispor ile Fenerbahçe ZTK son 16 turu ilk maçında bu akşam karşı karşıya gelecek.
Kayserispor-Fenerbahçe maçı saat 20.30'da Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda oynanacak. Karşılaşmayı hakem Bahattin Şişmek yönetecek. Mücadele ATV'den canlı olarak ekranlara gelecek.
İLK 11'LER...
KAYSERİSPOR: Lung, Aksel, Lopes, Rienstra, Yasir, Mensah, Djedje, Mert, Emre, Hasan Hüseyin, Kravets
FENERBAHÇE: Harun, Isla, Zanka, Jailson, Deniz Türüç, Tolga Ciğerci, Tolgay, Dirar, Alper, Ferdi, Mevlüt
Kayserispor'da yeni teknik direktör Robert Prosinecki de ilk resmi maçına çıkacak. Bu karşılaşmanın rövanşı 21 Ocak Salı günü Ülker Stadı'nda oynanacak.
Karşılaşmayı ahaber.com.tr'den de canlı olarak takip edebilirsiniz...