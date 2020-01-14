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Kayserispor - Fenerbahçe canlı izle! Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında Fenerbahçe, Kayserispor'la deplasmanda karşılaşacak. ATV ekranlarından naklen yayınlanacak mücadele 20.30'da başlayacak

Giriş: 14.01.2020 19:30 Güncelleme: 14.01.2020 20:19

Kayserispor ile Fenerbahçe ZTK son 16 turu ilk maçında bu akşam karşı karşıya gelecek.

Kayserispor-Fenerbahçe maçı saat 20.30'da Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda oynanacak. Karşılaşmayı hakem Bahattin Şişmek yönetecek. Mücadele ATV'den canlı olarak ekranlara gelecek.

İLK 11'LER...

KAYSERİSPOR: Lung, Aksel, Lopes, Rienstra, Yasir, Mensah, Djedje, Mert, Emre, Hasan Hüseyin, Kravets

FENERBAHÇE: Harun, Isla, Zanka, Jailson, Deniz Türüç, Tolga Ciğerci, Tolgay, Dirar, Alper, Ferdi, Mevlüt

Kayserispor'da yeni teknik direktör Robert Prosinecki de ilk resmi maçına çıkacak. Bu karşılaşmanın rövanşı 21 Ocak Salı günü Ülker Stadı'nda oynanacak.

Karşılaşmayı ahaber.com.tr'den de canlı olarak takip edebilirsiniz...

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