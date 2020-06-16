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Haberler Spor Haberleri Son dakika: Fenerbahçe ve Trabzonspor'un ilk 11'i belli oldu

Son dakika: Fenerbahçe ve Trabzonspor'un ilk 11'i belli oldu

Son dakika haberleri... evinde yarı final rövanş maçında ile karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe ve Trabzonspor'un sahaya çıkacağı 11'ler belli oldu.

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Giriş Tarihi: 16.06.2020 Güncelleme Tarihi: 16.06.2020
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FENERBAHÇE VE TRABZONSPOR'UN İLK 11'İ BELLİ OLDU

Fenerbahçe'nin ilk 11'i

Altay, Dirar, Serdar, Falette, Hasan Ali, Gustavo, Tolga, Zajc, Deniz, Rodrigues, Muriqi

Trabzonspor'un 11'i

Uğurcan, Pereira, Hosseini, Campi, Novak, Abdulkadir Parmak, Ndiaye, Abdülkadir Ömür, Nwakaeme, Ekuban, Sörloth

Detaylar gelecek...

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