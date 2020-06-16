Son dakika: Fenerbahçe - Trabzonspor (CANLI YAYIN)

Fenerbahçe ve Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası rövanş maçında İstanbul'da karşı karşıya gelecek.

İLK MAÇIN KAZANANI KARADENİZ FIRTINASI

Eşleşmenin ilk randevusunda bordo mavili takım mücadeleden 2-1'lik skorla galip ayrıldı ve rövanş öncesi final yolunda avantaj yakaladı. Futbol müsabakalarına verilen corona virüsü arası öncesi oynanan karşılaşmada Trabzonspor'un golleri Sörloth ve Novak'tan, Fenerbahçe'nin tek sayısı ise Muriqi'den geldi. Mücadele sonunda finale yükselecek takım, Ziraat Türkiye Kupası finalinde Alanyaspor - Antalyaspor eşleşmesinden finale kalan tarafla karşılaşacak..

Fenerbahçe'nin ilk 11'i

Altay, Dirar, Serdar, Falette, Hasan Ali, Gustavo, Tolga, Zajc, Deniz, Rodrigues, Muriqi

Trabzonspor'un 11'i

Uğurcan, Pereira, Hosseini, Campi, Novak, Abdulkadir Parmak, Ndiaye, Abdülkadir Ömür, Nwakaeme, Ekuban, Sörloth

KUPADA ÜSTÜN TARAF TRABZONSPOR

Ezeli rakipler bu akşam Ziraat Türkiye Kupası'nda 14. kez kozlarını paylaşacak. İki takım arasında daha önce oynanan 13 sınavda Trabzonspor'un üstünlüğü bulunuyor. Fırtına söz konusu maçların 7'sini kazanırken, Fenerbahçe sadece 4 maçta galibiyet sevinci yaşadı.2 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.