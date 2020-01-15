15 Ocak 2020, Çarşamba
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Çaykur Rizespor - Galatasaray | Maç başladı

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Giriş Tarihi: 15.01.2020 Güncelleme Tarihi: 15.01.2020
ÇAYKUR RİZESPOR - GALATASARAY | MAÇ BAŞLADI

kapsamında bu akşam 'ı konuk edecek. Çaykur Didi Stadyumu’nda oynanacak olan maçta sarı kırmızılılar avantajlı bir skorla dönmek için mücadele verecek. Galatasaray son 16 turunda Tuzlaspor'u elerken Çaykur Rizespor ise 'u saf dışı bıraktı. 20.30'da başlayacak karşılaşmayı www.ahaber.com.tr adresinden canlı takip edebilirsiniz.

son 16 turu ilk maçında , Çaykur Rizepor'a konuk oluyor. Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmayı hakem yönetecek. Özkahya'nın yardımcılıklarını Mustafa Sönmez ve İbrahim Bozbey yapacak. Karşılaşmanın VAR hakemi Sarper Barış Saka ve yardımcısı .

İLK 11'LER

Çaykur Rizespor: Gökhan, Moroziuk, Talbi, Burak, Melnjak, Vetrih, Oğuz Kağan, Garmash, Samudio, Boldrin, Oğulcan Çağlayan

Galatasaray: Okan, Şener, Marcao, Donk, Linnes, Ömer, Seri, Lemina, Feghouli, Emre Akbaba, Falcao

ATV CANLI YAYIN

RİZESPOR-GALATASARAY MAÇI RÖVANŞI 23 OCAK'TA

ile Galatasaray arasındaki kupa maçının rövanşı, 23 Ocak Perşembe günü Türk Telekom Stadı'nda oynanacak. Turu geçen taraf adını çeyrek finale yazdıracak.

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