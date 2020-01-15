Çaykur Rizespor - Galatasaray | Maç başladı

Ziraat Türkiye Kupası kapsamında Çaykur Rizespor bu akşam Galatasaray'ı konuk edecek. Çaykur Didi Stadyumu’nda oynanacak olan maçta sarı kırmızılılar avantajlı bir skorla dönmek için mücadele verecek. Galatasaray son 16 turunda Tuzlaspor'u elerken Çaykur Rizespor ise Samsunspor'u saf dışı bıraktı. 20.30'da başlayacak karşılaşmayı www.ahaber.com.tr adresinden canlı takip edebilirsiniz.

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında Galatasaray, Çaykur Rizepor'a konuk oluyor. Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmayı hakem Halis Özkahya yönetecek. Özkahya'nın yardımcılıklarını Mustafa Sönmez ve İbrahim Bozbey yapacak. Karşılaşmanın VAR hakemi Sarper Barış Saka ve yardımcısı Murat Erdoğan.

İLK 11'LER

Çaykur Rizespor: Gökhan, Moroziuk, Talbi, Burak, Melnjak, Vetrih, Oğuz Kağan, Garmash, Samudio, Boldrin, Oğulcan Çağlayan

Galatasaray: Okan, Şener, Marcao, Donk, Linnes, Ömer, Seri, Lemina, Feghouli, Emre Akbaba, Falcao

RİZESPOR-GALATASARAY MAÇI RÖVANŞI 23 OCAK'TA

Çaykur Rizespor ile Galatasaray arasındaki kupa maçının rövanşı, 23 Ocak Perşembe günü Türk Telekom Stadı'nda oynanacak. Turu geçen taraf adını çeyrek finale yazdıracak.