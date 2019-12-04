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Galatasaray - Tuzlaspor | İlk 11'ler belli oldu

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Giriş Tarihi: 04.12.2019 Güncelleme Tarihi: 04.12.2019
GALATASARAY - TUZLASPOR | İLK 11'LER BELLİ OLDU

, 5. tur ilk maçında Tuzlaspor'u konuk ediyor. 20.45'te başlayacak ve Türk Telekom Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmayı ahaber.com.tr'den canlı izleyebilirsiniz.

5. tur ilk maçında , Tuzlaspor'u konuk ediyor. 20.45'te başlayacak ve Türk Telekom Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmayı hakem yönetecek. Bayarslan'ın yardımcılıklarını Bahtiyar Birinci ve Abdullah Bora Özkara yapacak. Karşılaşmanın 4. hakemi Oğuzhan Uğurlu.

İLK 11'LER

Galatasaray: Okan Kocuk, Emre Taşdemir, Ahmet Çalık, Emin Bayram, Nagatomo, Seri, Selçuk İnan, Taylan Antalyalı, Yunus Akgün, Jimmy Durmaz, Emre Mor

Tuzlaspor:

20.45'te başlayacak müsabakayı ahaber.com.tr'den canlı izleyebilirsiniz.

Sarı-kırmızılı takımda sakatlıkları bulunan , Florin Andone, , Christian Luyindama ve Şener Özbayraklı maçta forma giyemeyecek.

Karşılaşmanın rövanşı, 17 Aralık Salı günü Stadı'nda oynanacak.

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