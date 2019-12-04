Galatasaray - Tuzlaspor | İlk 11'ler belli oldu
Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında Tuzlaspor'u konuk ediyor. 20.45'te başlayacak ve Türk Telekom Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmayı ahaber.com.tr'den canlı izleyebilirsiniz.
Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında Galatasaray, Tuzlaspor'u konuk ediyor. 20.45'te başlayacak ve Türk Telekom Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmayı hakem Volkan Bayarslan yönetecek. Bayarslan'ın yardımcılıklarını Bahtiyar Birinci ve Abdullah Bora Özkara yapacak. Karşılaşmanın 4. hakemi Oğuzhan Uğurlu.
İLK 11'LER
Galatasaray: Okan Kocuk, Emre Taşdemir, Ahmet Çalık, Emin Bayram, Nagatomo, Seri, Selçuk İnan, Taylan Antalyalı, Yunus Akgün, Jimmy Durmaz, Emre Mor
Tuzlaspor:
20.45'te başlayacak müsabakayı ahaber.com.tr'den canlı izleyebilirsiniz.
Sarı-kırmızılı takımda sakatlıkları bulunan Radamel Falcao, Florin Andone, Ryan Babel, Christian Luyindama ve Şener Özbayraklı maçta forma giyemeyecek.
Karşılaşmanın rövanşı, 17 Aralık Salı günü Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda oynanacak.
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