Fenerbahçe - İstanbulspor | İlk 11'ler belli oldu

Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında Fenerbahçe, TFF 1. Lig ekibi İstanbulspor’u ağırlıyor. A Spor'dan canlı yayınlanacak karşılaşma öncesi Fenerbahçe'nin ilk 11'i belli oldu. İşte sarı-lacivertlilerin ilk 11'i...

Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında Fenerbahçe, TFF 1. Lig ekibi İstanbulspor'u ağırlıyor.

Saat 20.45'te başlayacak mücadele A Spor'dan naklen yayınlanacak. Mücadeleyi hakem Zorbay Küçük yönetecek. Karşılaşmayı canlı yayın olarak ahaber.com.tr'den takip edebilirsiniz.

İLK 11'LER

Fenerbahçe: Harun, Isla, Sadık, Rami, Dirar, Jailson, Tolgay, Ferdi, Zajc, Deniz, Muric

İstanbulspor: Alperen, Wellington, Etoga, Onur, Duhan, Oğzhan, Cajıc, Ali, Diouf, Allahyar, Eslem

MAÇTAN NOTLAR

Süper Lig'de son iki haftada deplasmanlardan beraberlikle dönen sarı-lacivertliler, kupanın ilk maçında avantajlı skor elde etmek için sahaya çıkacak.

Fenerbahçe'de, Göztepe maçında kırmızı kart gören Luiz Gustavo ile sakatlıkları bulunan Mevlüt Erdinç ve Hasan Ali Kaldırım forma giyemeyecek. Teknik direktör Ersun Yanal'ın bu karşılaşmada ligde fazla süre alamayan futbolcular ile genç isimlere şans vermesi bekleniyor.

Sarı-lacivertliler, 4. turdan başladığı kupada TFF 2. Lig temsilisi Tarsus İdman Yurdu'nu 3-1'lik skorla deplasmanda elemişti. TFF 1. Lig ekibi İstanbulspor ise TFF 3. Lig ekipleri Pazarspor ile Büyükçekmece Tepecikspor'u eleyerek 5. tura yükseldi.

İki takım, 2017-2018 sezonunda da son 16 turunda eşleşmiş, Fenerbahçe 2-0 ve 1-0'lık galibiyetlerle rakibini elemişti.

Bu eşleşmenin rövanşı, 18 Aralık Çarşamba günü Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda oynanacak.

SEYİRCİSİZ OYNAYACAK

2017-18 kupa yarı finalinde Beşiktaş ile oynanan maçtan kalan cezası nedeniyle sarı-lacivertli taraftarlar, karşılaşmayı izleyemeyecek. Tribünlerde sadece İstanbulspor taraftarları yer alabilecek. İki ayaklı mücadelenin rövanşı, 18 Aralık'ta oynanacak.