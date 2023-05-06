Geçmiş Seçim Sonuçları
Ajans veri saati: 23:00
ANASAYFA SAMSUN

SAMSUN SEÇİM SONUÇLARI

Recep Tayyip Erdoğan CUMHUR İTTİFAKI
570.063 oy %65.34
Kemal Kılıçdaroğlu MİLLET İTTİFAKI
302.436 oy %34.66
Açılan Sandık

%100

Seçmen Sayısı

1.024.746

Katılım Oranı

%86.3

Kullanılan Oy

884.305

Geçerli Oy

872.499

Geçersiz Oy

11.806

1. Tur Sonuçları 14 MAYIS 2023
555.696 oy %62.02
281.961 oy %31.47

SAMSUN CUMHURBAŞKANI SEÇİM SONUÇLARI

Açılan Sandık 3.423
%100
Kalan Sandık 0
%0
Geçerli Oy 872.499
%98.66
Geçersiz Oy 11.806
%1.34
R.Tayyip Erdoğan Kemal Kılıçdaroğlu
İLÇELER RECEP TAYYİP ERDOĞAN KEMAL KILIÇDAROĞLU
SAMSUN GENELİ AÇILAN SANDIK %100
28 MAYIS 2023 14 MAYIS 2023
% OY SAYISI % OY SAYISI
28 MAYIS 2023 14 MAYIS 2023
% OY SAYISI % OY SAYISI
19 MAYIS
Açılan Sandık Oranı %100
%77.05 13.619
%74.39 13.256
%22.95 4.056
%20.88 3.721
ALAÇAM
Açılan Sandık Oranı %100
%64.65 11.125
%61.46 10.645
%35.35 6.084
%33.5 5.803
ASARCIK
Açılan Sandık Oranı %100
%86.72 8.314
%83.7 8.201
%13.28 1.273
%12.18 1.193
ATAKUM
Açılan Sandık Oranı %100
%44.98 66.027
%42.04 64.149
%55.02 80.765
%50.08 76.415
AYVACIK
Açılan Sandık Oranı %100
%87.38 10.697
%84 10.522
%12.62 1.545
%11.91 1.492
BAFRA
Açılan Sandık Oranı %100
%68.07 64.053
%64.32 62.353
%31.93 30.043
%28.71 27.836
CANİK
Açılan Sandık Oranı %100
%73.64 45.601
%70.11 44.738
%26.36 16.326
%23.11 14.743
ÇARŞAMBA
Açılan Sandık Oranı %100
%77.13 69.265
%73.53 67.608
%22.87 20.535
%20.39 18.743
HAVZA
Açılan Sandık Oranı %100
%71.56 18.787
%69.03 18.337
%28.44 7.468
%26.03 6.915
İLKADIM
Açılan Sandık Oranı %100
%57.73 119.943
%54.68 117.564
%42.27 87.807
%37.97 81.625
KAVAK
Açılan Sandık Oranı %100
%72.55 11.534
%68.61 11.150
%27.45 4.363
%24.77 4.025
LADİK
Açılan Sandık Oranı %100
%71.7 8.151
%68.45 7.889
%28.3 3.217
%26.2 3.020
SALIPAZARI
Açılan Sandık Oranı %100
%79.99 11.017
%76.78 10.534
%20.01 2.756
%18.82 2.582
TEKKEKÖY
Açılan Sandık Oranı %100
%67.63 25.609
%64.3 24.893
%32.37 12.255
%29.95 11.594
TERME
Açılan Sandık Oranı %100
%77.25 38.112
%74.49 37.146
%22.75 11.224
%20.86 10.404
VEZİRKÖPRÜ
Açılan Sandık Oranı %100
%80.77 44.193
%77.37 42.960
%19.23 10.523
%17.57 9.757
YAKAKENT
Açılan Sandık Oranı %100
%64.65 4.016
%61.05 3.751
%35.35 2.196
%34.07 2.093
YILLARA GÖRE SEÇİM SONUÇLARI
14 MAYIS 2023 HAZİRAN 2018 AĞUSTOS 2014
%100
Seçmen Sayısı: 1,024,653 | Katılım Oranı: %89.36
14 MAYIS 2023
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %62.02555,696 oy
14 MAYIS 2023
KEMAL KILIÇDAROĞLU %31.47281,961 oy
14 MAYIS 2023
SİNAN OĞAN %6.0554,166 oy
14 MAYIS 2023
MUHARREM İNCE %0.474,215 oy
%100
Seçmen Sayısı: 960,245 | Katılım Oranı: %88.41
HAZİRAN 2018
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %66.57549,589 oy
HAZİRAN 2018
MUHARREM İNCE %23.06190,400 oy
HAZİRAN 2018
MERAL AKŞENER %8.8773,231 oy
HAZİRAN 2018
TEMEL KARAMOLLAOĞLU %18,236 oy
HAZİRAN 2018
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %0.292,412 oy
HAZİRAN 2018
DOĞU PERİNÇEK %0.21,652 oy
%100
Seçmen Sayısı: 910,289 | Katılım Oranı: %76.15
AĞUSTOS 2014
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %65.87447,253 oy
AĞUSTOS 2014
EKMELEDDİN MEHMET İHSANOĞLU %32.81222,769 oy
AĞUSTOS 2014
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %1.328,954 oy
Kaynak: Anadolu Ajansı