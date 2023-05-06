Geçmiş Seçim Sonuçları
Ajans veri saati: 23:00
ANASAYFA MARDİN

MARDİN SEÇİM SONUÇLARI

Recep Tayyip Erdoğan CUMHUR İTTİFAKI
146.215 oy %34.76
Kemal Kılıçdaroğlu MİLLET İTTİFAKI
274.420 oy %65.24
Açılan Sandık

%100

Seçmen Sayısı

542.375

Katılım Oranı

%78.91

Kullanılan Oy

428.002

Geçerli Oy

420.635

Geçersiz Oy

7.367

1. Tur Sonuçları 14 MAYIS 2023
141.234 oy %32.29
289.109 oy %66.11

MARDİN CUMHURBAŞKANI SEÇİM SONUÇLARI

Açılan Sandık 1.846
%100
Kalan Sandık 0
%0
Geçerli Oy 420.635
%98.28
Geçersiz Oy 7.367
%1.72
R.Tayyip Erdoğan Kemal Kılıçdaroğlu
İLÇELER RECEP TAYYİP ERDOĞAN KEMAL KILIÇDAROĞLU
MARDİN GENELİ AÇILAN SANDIK %100
28 MAYIS 2023 14 MAYIS 2023
% OY SAYISI % OY SAYISI
28 MAYIS 2023 14 MAYIS 2023
% OY SAYISI % OY SAYISI
ARTUKLU
Açılan Sandık Oranı %100
%51.58 49.933
%49.54 49.807
%48.42 46.883
%47.87 48.128
DARGEÇİT
Açılan Sandık Oranı %100
%31.77 3.886
%29.02 3.761
%68.23 8.345
%68.64 8.895
DERİK
Açılan Sandık Oranı %100
%21.23 5.983
%16.43 4.941
%78.77 22.196
%82.59 24.844
KIZILTEPE
Açılan Sandık Oranı %100
%20.34 26.456
%18.73 25.489
%79.66 103.639
%80.38 109.403
MAZIDAĞI
Açılan Sandık Oranı %100
%24.49 4.043
%20.4 3.511
%75.51 12.467
%78.03 13.431
MİDYAT
Açılan Sandık Oranı %100
%55.99 31.112
%53.14 30.366
%44.01 24.455
%44.81 25.606
NUSAYBİN
Açılan Sandık Oranı %100
%16.27 8.884
%14.84 8.393
%83.73 45.730
%84.02 47.505
ÖMERLİ
Açılan Sandık Oranı %100
%57.63 4.100
%55.86 4.048
%42.37 3.014
%41.87 3.034
SAVUR
Açılan Sandık Oranı %100
%49.73 5.783
%45.76 5.450
%50.27 5.846
%52.33 6.232
YEŞİLLİ
Açılan Sandık Oranı %100
%76.59 6.035
%71.96 5.468
%23.41 1.845
%26.73 2.031
YILLARA GÖRE SEÇİM SONUÇLARI
14 MAYIS 2023 HAZİRAN 2018 AĞUSTOS 2014
%100
Seçmen Sayısı: 542,046 | Katılım Oranı: %82.76
14 MAYIS 2023
KEMAL KILIÇDAROĞLU %66.11289,109 oy
14 MAYIS 2023
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %32.29141,234 oy
14 MAYIS 2023
SİNAN OĞAN %1.365,959 oy
14 MAYIS 2023
MUHARREM İNCE %0.241,038 oy
%100
Seçmen Sayısı: 471,225 | Katılım Oranı: %84.11
HAZİRAN 2018
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %58.75227,729 oy
HAZİRAN 2018
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %34.41133,375 oy
HAZİRAN 2018
MUHARREM İNCE %5.3720,825 oy
HAZİRAN 2018
MERAL AKŞENER %0.83,106 oy
HAZİRAN 2018
TEMEL KARAMOLLAOĞLU %0.62,342 oy
HAZİRAN 2018
DOĞU PERİNÇEK %0.06244 oy
%100
Seçmen Sayısı: 431,682 | Katılım Oranı: %76.41
AĞUSTOS 2014
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %60.9198,542 oy
AĞUSTOS 2014
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %36.61119,362 oy
AĞUSTOS 2014
EKMELEDDİN MEHMET İHSANOĞLU %2.488,094 oy
Kaynak: Anadolu Ajansı