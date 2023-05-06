Geçmiş Seçim Sonuçları
Ajans veri saati: 23:00
ANASAYFA ANTALYA

ANTALYA SEÇİM SONUÇLARI

Recep Tayyip Erdoğan CUMHUR İTTİFAKI
689.259 oy %42.65
Kemal Kılıçdaroğlu MİLLET İTTİFAKI
926.675 oy %57.35
Açılan Sandık

%100

Seçmen Sayısı

1.906.937

Katılım Oranı

%85.72

Kullanılan Oy

1.634.714

Geçerli Oy

1.615.934

Geçersiz Oy

18.780

1. Tur Sonuçları 14 MAYIS 2023
667.720 oy %39.85
890.202 oy %53.13

ANTALYA CUMHURBAŞKANI SEÇİM SONUÇLARI

Açılan Sandık 5.592
%100
Kalan Sandık 0
%0
Geçerli Oy 1.615.934
%98.85
Geçersiz Oy 18.780
%1.15
R.Tayyip Erdoğan Kemal Kılıçdaroğlu
İLÇELER RECEP TAYYİP ERDOĞAN KEMAL KILIÇDAROĞLU
ANTALYA GENELİ AÇILAN SANDIK %100
28 MAYIS 2023 14 MAYIS 2023
% OY SAYISI % OY SAYISI
28 MAYIS 2023 14 MAYIS 2023
% OY SAYISI % OY SAYISI
AKSEKİ
Açılan Sandık Oranı %100
%58.96 4.423
%56.24 4.275
%41.04 3.079
%38.36 2.916
AKSU
Açılan Sandık Oranı %100
%48.84 23.020
%45.81 22.383
%51.16 24.114
%46.31 22.627
ALANYA
Açılan Sandık Oranı %100
%47.33 90.558
%43.73 87.641
%52.67 100.779
%48.65 97.493
DEMRE
Açılan Sandık Oranı %100
%50.65 9.477
%47.81 9.182
%49.35 9.235
%45.37 8.715
DÖŞEMEALTI
Açılan Sandık Oranı %100
%47.64 23.567
%44.58 22.701
%52.36 25.905
%48.12 24.501
ELMALI
Açılan Sandık Oranı %100
%53.81 14.612
%50.78 14.112
%46.19 12.542
%42.77 11.884
FİNİKE
Açılan Sandık Oranı %100
%50.04 16.197
%46.86 15.743
%49.96 16.174
%46.3 15.554
GAZİPAŞA
Açılan Sandık Oranı %100
%43.89 15.877
%41.23 15.248
%56.11 20.301
%52.49 19.412
GÜNDOĞMUŞ
Açılan Sandık Oranı %100
%56.5 2.880
%52.02 2.624
%43.5 2.217
%41.89 2.113
İBRADI
Açılan Sandık Oranı %100
%49.41 1.048
%46.66 978
%50.59 1.073
%49.52 1.038
KAŞ
Açılan Sandık Oranı %100
%45.2 18.459
%42.56 17.624
%54.8 22.377
%52.43 21.709
KEMER
Açılan Sandık Oranı %100
%43.19 11.921
%40.41 11.584
%56.81 15.681
%53.13 15.233
KEPEZ
Açılan Sandık Oranı %100
%45.74 168.574
%42.71 163.790
%54.26 199.946
%49.67 190.482
KONYAALTI
Açılan Sandık Oranı %100
%27.25 29.945
%25.24 28.605
%72.75 79.955
%69.25 78.488
KORKUTELİ
Açılan Sandık Oranı %100
%57.04 21.815
%54.12 21.324
%42.96 16.429
%39.7 15.643
KUMLUCA
Açılan Sandık Oranı %100
%52.68 25.649
%49.6 24.824
%47.32 23.035
%43.08 21.557
MANAVGAT
Açılan Sandık Oranı %100
%46.88 72.596
%43.72 70.578
%53.12 82.243
%48.12 77.692
MURATPAŞA
Açılan Sandık Oranı %100
%31.03 100.757
%29.16 98.079
%68.97 223.977
%64.92 218.385
SERİK
Açılan Sandık Oranı %100
%44.31 37.884
%40.94 36.425
%55.69 47.613
%50.3 44.760
YILLARA GÖRE SEÇİM SONUÇLARI
14 MAYIS 2023 HAZİRAN 2018 AĞUSTOS 2014
%100
Seçmen Sayısı: 1,907,463 | Katılım Oranı: %89.35
14 MAYIS 2023
KEMAL KILIÇDAROĞLU %53.13890,202 oy
14 MAYIS 2023
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %39.85667,720 oy
14 MAYIS 2023
SİNAN OĞAN %6.44107,849 oy
14 MAYIS 2023
MUHARREM İNCE %0.599,883 oy
%100
Seçmen Sayısı: 1,683,522 | Katılım Oranı: %87.25
HAZİRAN 2018
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %42.82616,021 oy
HAZİRAN 2018
MUHARREM İNCE %38.79558,047 oy
HAZİRAN 2018
MERAL AKŞENER %13.48193,973 oy
HAZİRAN 2018
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %4.158,956 oy
HAZİRAN 2018
TEMEL KARAMOLLAOĞLU %0.68,581 oy
HAZİRAN 2018
DOĞU PERİNÇEK %0.213,018 oy
%100
Seçmen Sayısı: 1,528,420 | Katılım Oranı: %73.34
AĞUSTOS 2014
EKMELEDDİN MEHMET İHSANOĞLU %53.08584,677 oy
AĞUSTOS 2014
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %41.63458,542 oy
AĞUSTOS 2014
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %5.358,339 oy
Kaynak: Anadolu Ajansı