Geçmiş Seçim Sonuçları
Ajans veri saati: 23:00
ANASAYFA ADIYAMAN

ADIYAMAN SEÇİM SONUÇLARI

Recep Tayyip Erdoğan CUMHUR İTTİFAKI
216.491 oy %68.84
Kemal Kılıçdaroğlu MİLLET İTTİFAKI
97.982 oy %31.16
Açılan Sandık

%100

Seçmen Sayısı

399.703

Katılım Oranı

%79.9

Kullanılan Oy

319.374

Geçerli Oy

314.473

Geçersiz Oy

4.901

1. Tur Sonuçları 14 MAYIS 2023
211.389 oy %66.2
99.771 oy %31.24

ADIYAMAN CUMHURBAŞKANI SEÇİM SONUÇLARI

Açılan Sandık 1.452
%100
Kalan Sandık 0
%0
Geçerli Oy 314.473
%98.47
Geçersiz Oy 4.901
%1.53
R.Tayyip Erdoğan Kemal Kılıçdaroğlu
İLÇELER RECEP TAYYİP ERDOĞAN KEMAL KILIÇDAROĞLU
ADIYAMAN GENELİ AÇILAN SANDIK %100
28 MAYIS 2023 14 MAYIS 2023
% OY SAYISI % OY SAYISI
28 MAYIS 2023 14 MAYIS 2023
% OY SAYISI % OY SAYISI
BESNİ
Açılan Sandık Oranı %100
%65.16 25.866
%62.25 25.032
%34.84 13.830
%34.6 13.913
ÇELİKHAN
Açılan Sandık Oranı %100
%63.54 5.692
%61.77 5.564
%36.46 3.266
%36.94 3.328
GERGER
Açılan Sandık Oranı %100
%87.12 7.013
%85.7 6.914
%12.88 1.037
%12.85 1.037
GÖLBAŞI
Açılan Sandık Oranı %100
%62.55 16.446
%59.45 15.818
%37.45 9.846
%36.33 9.666
KAHTA
Açılan Sandık Oranı %100
%81.43 55.893
%79.26 55.054
%18.57 12.743
%19.31 13.411
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %100
%61.98 88.904
%59.26 86.883
%38.02 54.532
%37.89 55.543
SAMSAT
Açılan Sandık Oranı %100
%90.06 3.577
%84 3.207
%9.94 395
%14.54 555
SİNCİK
Açılan Sandık Oranı %100
%94.6 9.353
%93.33 9.256
%5.4 534
%5.75 570
TUT
Açılan Sandık Oranı %100
%67.56 3.747
%65.11 3.661
%32.44 1.799
%31.09 1.748
YILLARA GÖRE SEÇİM SONUÇLARI
14 MAYIS 2023 HAZİRAN 2018 AĞUSTOS 2014
%100
Seçmen Sayısı: 399,303 | Katılım Oranı: %81.98
14 MAYIS 2023
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %66.2211,389 oy
14 MAYIS 2023
KEMAL KILIÇDAROĞLU %31.2499,771 oy
14 MAYIS 2023
SİNAN OĞAN %2.186,963 oy
14 MAYIS 2023
MUHARREM İNCE %0.381,203 oy
%100
Seçmen Sayısı: 399,766 | Katılım Oranı: %86.39
HAZİRAN 2018
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %67.41226,926 oy
HAZİRAN 2018
MUHARREM İNCE %20.4568,852 oy
HAZİRAN 2018
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %7.4124,949 oy
HAZİRAN 2018
MERAL AKŞENER %3.4111,492 oy
HAZİRAN 2018
TEMEL KARAMOLLAOĞLU %1.163,906 oy
HAZİRAN 2018
DOĞU PERİNÇEK %0.16529 oy
%100
Seçmen Sayısı: 375,149 | Katılım Oranı: %77.46
AĞUSTOS 2014
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %69.3198,325 oy
AĞUSTOS 2014
EKMELEDDİN MEHMET İHSANOĞLU %15.4244,137 oy
AĞUSTOS 2014
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %15.2743,713 oy
Kaynak: Anadolu Ajansı