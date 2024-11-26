ABD Başkanı Joe Biden, giderayak yani koltuğu devretmesine sadece iki ay kala Rusya-Ukrayna cephesini bambaşka bir seviyeye getirdi.

Daha önce Ukrayna'ya teslim ettiği ancak kullandırmadığı füzeleri tam da Trump gelirken kullanma iznini verdi.

Sonra da olanlar oldu…

Ukrayna, Batı'nın-ABD'nin gazına mı geldi, yoksa bu plana kendini maşa mı etti bilinmez, düğmeye bastı ve Rusya'yı ABD-İngiltere'nin füzeleriyle vurdu.

Putin'in durması zaten mümkün değildi.

Kıtalararası balistik füze kapsamına giren, üstelik nükleer başlık taşıma kapasitesine sahip bir füzeyle Ukrayna'yı vurdu.

Amacı sadece Ukrayna'ya cevap vermek değildi.

"Kızım sana söylüyorum, gelinim sen anla" dedi.

Nükleer tehditlerin havada uçuştuğu şu günlerde, böyle bir füzeyi kullanarak aslında "Bu füze sizin başınıza da inebilir" mesajını verdi.

Mesaj alındı mı, alınmadı mı? bilinmez ama Avrupa bir anda hareketlendi.

İngiltere "Savaşa hazırız" dedi. Almanya'da önemli hazırlıklar baş gösterdi.

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Avrupa, ABD'siz bunu yapamayacağının farkında.

Bunun için NATO kartı masaya getirildi.

Olası bir NATO müdahalesi söz konusu olursa, Türkiye bu müdahaleye NATO müttefiki olması nedeniyle katılmak zorunda kalıyor.

Anlaşma böyle.

NATO, böylece Erdoğan-Putin özelinde belki de en iyi seviyede olan Türk-Rus ilişkilerini bitirmek isteyecek.

Ve tarihinde, gerçek kuruluş amaçlarından olan Rusya'ya karşı sahada ilk kez topyekûn bir müdahale fırsatı elde etmiş olacak.

Ve Çin'e de doğal olarak.

Peki, Çin bu işe girer mi?

İşte orası muamma.

Çünkü en büyük güç olana kadar askeri olarak bir savaşa girmeyeceği düşüncesindeyim.

Bunun yerine, Çin, savaştan ekonomik kazanç sağlamayı hedefleyebilir.

Peki, Baltık ülkeleri?

Estonya, Letonya, Litvanya?

Ve Polonya?

Tamam, NATO müdahalesi söz konusu olabilir bu ülkelere saldırıldığı vakit.

Ama bu ülkeler, savaşı kaldırabilir mi ya da çatışmaları?

Rusya'nın Ukrayna'ya attığı füzenin tam kapasite patlayıcılarla bu ülkelerden birine düştüğünü düşünebiliyor musunuz?

Adını sadece olimpiyat, futbol vb. şeylerle duyabildiğimiz bu ülkeler kendini nasıl savunabilir?

Kimin umurunda?

Fransa'nın mı, İngiltere'nin mi ya da ABD'nin mi?

Evet, değil.

Hiçbirinin umurunda değil.

Para verirler, yardım gönderirler, "Yanınızdayız" derler ve geçiştirirler.

Ukrayna örneği bunun en somut kanıtı.

***

Böyle bir senaryonun gerçekleşme ihtimali düşük!

Ancak gerçekleşirse, bu resmen 3. Dünya Savaşı demek!

Peki, düğmeye kim basacak?

Çılgın Başkan Trump mı?

Deli cesaretli Putin mi?

Avrupa'nın horozu Macron mu?

Bahçıvan Kral Charles mı?

Bir başka olasılık ise Soğuk Savaş'ta yeni perde.

Dünya, ABD-Avrupa ve Rusya-Çin gibi iki büyük kutup halinde zaten.

Savaş tıpkı şu an olduğu gibi ekonomik ve teknoloji üzerinde devam eder.

Yeni ticaret yolları ve yeni ekonomik birliktelikler bu dönemin cepheleri olabilir.

Peki burada dengeleri kim değiştirebilir?

Çin mi?