Türkiye maalesef yine hain bir terör saldırısıyla karşı karşıya kaldı!

Ne zaman?

Orta Doğu'da haritalar masaya konulmuş, cetveller hazırlanmış İsrail adlı devlet, katliamlarını Gazze'den sonra Lübnan'a taşımışken…

İran'la bölgesel bir savaşa bir parmak ucu kadar yaklaşmışken…

Başkentini istediği zaman vurduğu Suriye'de iç karışıklıkları yeniden tetikleyebilecek sinsi planlar devreye sokulmuşken…

Kendi elleriyle ya da maşaları aracılığıyla ateş Türkiye'ye sıçramak üzereyken…

Türkiye bu tehdidi görüp harekete geçmişken..,

Savunma Sanayii'nde hamlelerini ardı ardına gerçekleştirmişken…

Hemen her fırsatta çeşitli istihbarat ya da algı operasyonlarıyla, ülke içindeki toplumsal olaylara neden olan riskleri Türkiye bertaraf etmeye hazırlanırken…

ABD'nin Avrupa'nın Kürt sorunu olarak lanse etmeye çalıştığı ama işin özünde terör sorununu çözmeye Siyasal anlamda önemli bir adım atılmışken…

Uluslararası arenada başta Gazze ve Filistin olmak üzere haksızlıklara, adaletsizliklere karşı Türkiye masada elini daha sert masaya vurup sesini daha gür çıkarırken…

Her seferinde içine çekilmeye çalıştığımız ekonomi silahlarındaki mermiyi kendilerine doğrultmaya hazırlanırken…

BRICS gibi kritik bir zirveye katılmış ve emperyalizmin adeta tehdit edildiği bu zirveye cumhurbaşkanı Erdoğan katılmış iken…

Evet işte tam da bunlar oluyorken…

Hain bir saldırıyla karşı karşıya kaldık!

Beş vatan evladını ebediyete ugurladık!

Türkiye'nin bağımsızlığı için canını dişine takmış, var gücüyle gece gündüz demeden çalışan vatan evlatlarını…

Ama yılmadık!

Bu arada o sözde müttefik ülkelerden gelen taziye mesajlarına da aldanmadık!

Böyle bir saldırıyı böyle kritik bir zamanda, kritik bir lokasyonda terör örgütünün tek başına düşünüp planlayabileceğine inanmadık!

Onu eğitip donatanı, karnını doyuranı, sonra da üzerimize salanları unutmadık!

Peki neyi anladık?

Eğer gerçekten terörsüz bir Türkiye istiyorsak daha sıkı sarılacağız!

İçeride birliği sağlamak için,

Bizi birbirimize kırdırmak isteyenlere pabuç bırakmayacağız!

Ne teröristana göz yumacağız, ne de "Terörsüz Türkiye" politikasından geri adım atacağız!

TUSAŞ'tan çıkan mühendisimizin dediği gibi

" Hainlere inat!Daha çok çalışacağız daha çok yapacağız!"

***

Bu arada ne zaman ki terör örgütünü, bölgedeki oluşturulmak istenen terör devleti kavramını tehdit eden bir durum yaşanırsa ilginçtir; sadece Suriye veya Irak'ta değil Iran'da Rusya'da hatta ülkemizde Bir terör saldırısı düzenleniyor ve bu saldırıyı terör örgütü DEAŞ üstleniyor.

Sebebi malumunuz!

"DEAŞ tehdidi bitmedi, o yüzden PKK/YPG/SDG bize lazım" diyor ABD VE Koalisyon ülkeleri.

Şimdi ne olabilir?

Terör örgütü DEAŞ İsrail'de ortaya çıkabilir!

Böylece İsrail Fırat'ın doğusunda artık gölge olarak değil askerimle ben de varım diyebilir!