Ne Başlar? Ne Başlamaz?

İran-İsrail Savaşı.

7 Ekim'den bu yana maalesef ki Gazze'de durum her kritik duruma çevrildiğinde konuştuğumuz ana başlık bu.

Onlarca kez açıklamalar geldi.

Onlarca kez taraflar birbirine vurdu.

Evet belki İran bizzat sahaya bir kere çıktı ama diğerleri yani Husiler, Hizbullah ve benzeri tüm vekilleri daima sahadaydılar.

Peki hangi saldırıları İsrail'in Gazze katliamını durdurabildi?

Hangi açıklamaları İsrail'i korkuttu da işgal ettiği topraklardan çektirebildi?

Hiç!

Belki gerçekten de amacı buydu ama İran ve destekçileri İsrail'i ne zaman vurursa Dünya kamuoyu bu saldırılarla oyalandı..

İsrail'in ise Gazze'de ve Batı Şeria'da yaptığı katliamlar yıkımlar yanına kaldı.

Çünkü manşet İsrail-İran

Manşet İsrail-Hizbullah

Manşet İsrail-Husiler

Ne haber bültenlerinde Gazze'ye yer ayrılabildi, ne de manşetlerde.

Yani bunları İsrail askerlerini durdurabileceği, gücünü zayıflatabileceği maksadıyla yapıyorlarsa eğer, birileri demeli ki İran'a "Gazze'de yıkılacak yer, katledilecek bebek kalmadı artık!"

"Sen vurduğunda geri çekilmiyor, kuduz bir köpek gibi daha şiddetli saldırıyorlar Filistin'e"…

İşte son yaşananlar da bunun örneği değil mi?

Dünya diplomatik olarak artık İsrail'in karşısında daha dik durmaya başlamışken,

Katliamın baş ortağı Amerika Birleşik Devletleri bile İsrail'e artık yeter diye bilmişken,

Filistin devletini tanıyan ülkelere her gün bir yenisi eklenmişken,

Tel Aviv sokaklarında Yahudiler(kendi canları için) Netanyahu'yu devirdi devirecekken,

Yani İsrail tam köşeye sıkışmışken

Yaptığınız Gazzelilerin sesini kısmaktan başka bir şey değil!

İşgal halindeki Filistin'in halini, yapılan soykırımın büyüklüğünü saldırıların şiddetini Birinci yıla yaklaştığımız şu günlerde daha yüksek sesle konuşmamız gerekirken son bir haftadır konuştuğumuz şeyler:

İsrail'den siber terör saldırısı!

Hizbullah son zamanların en büyük saldırısını yaptı!

İran yanıt verecek mi?

Sıradaki saldırı nasıl olacak?

İsrail Elimizdeki telefonlarda patlatır mı?

Bizler bunları konuşurken işgalci güçler batı Şeria da da başladı Gazze'de yaptığını..

Sizler bunları yapıyorken İsrail "Bakın durursam neler yapar bunlar bana!" diyor ortağına…

Onun için başlık ne başlar ne başlamaz.

Yani o büyük İran İsrail savaşı başlar mı?

Başlamaz.

40 yıldır başlamadığı gibi.

Ama İslam dünyası sessiz kaldıkça İsrail, Lübnan'ı da yakar Orta Doğu'yu da….

Yarın bir bakmışsınız sınırımızda!

Suriye topraklarında Golan ile başlayan o işgal Fırat'ın doğusuna kadar ilerlemeye açık.

Açıkcası tehlikeyi içimizdeki siyonistseverler görmezden gelse de, Esad dahi farketti bana göre.

Çünkü DEAŞ'ın kendisine devrettiği gibi PKK/YPG de devredebilir sahayı İsrail'e…