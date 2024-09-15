Türkiye günlerdir Narin'i konuşuyor.

Aradık günlerce ama bulamadık.

Çünkü kıymışlardı o küçük masuma.

Canice öldürülmüş, vicdansızca gömülmüştü akarsuya..

Araralar, bulamazlar, bulsalar da üzerinde bu kadar durmazlar diye düşündüler belki…

Ama İnsani olan tüm duygulardan uzak bir şekilde gerçekleşen bu cinayete önce herkes ağladı sonra ayağa kalktı.

Tüm Türkiye!

Herkes Narin'in katili ya da katillerinin, üstünü örtenlerin peşine düştü.

Bakanlar katillere "peşinizedeyiz" mesajını bizzat olay yerinden verdi.

Devlet olay yerinde, Millet enselerindeydi.

Narine kıyanların yanına kalmayacaktı.

Kimse siyasi şov yaparak prim kasmayacaktı.

(Yapanların da ellerinde patladı.)

Herkes şu soruyu sordu ve hala da soruyor:

"Narin'e kim, neden, nasıl kıydı?"

Cevabı maalesef hâlâ bulunamadı.

Ama farkındayız!

Birileri birilerini korkutuyor!

Ağız birliği yapıyor!

Bir şeyler saklıyor!

Ya Narin'in başına gelenin kendi başlarına gelmesinden endişe duyuyor ya da…

Evet, ya da bu cinayete ortak oluyor.

Uyaralım!

Vakit daralıyor!

Ve bilin ki sıra size geliyor!

O koruduğunuz, sakladığınız, 8 yaşındaki masuma kıyacak kadar gözü dönen insafsızların, sıkıştıklarında bu sırra vakıf olan size neler yapabileceğini hiç düşündünüz mü ?

Bence Düşünün !

Ve size de musallat olmadan önce en yakın kolluk birimine giderek tüm bildiklerinizi anlatın!

******

Maalesef Narin'e odaklandığımız günden bu yana Gazzenin sesini çok fazla duyuramadık, konuşamadık.

Sadece Gazze'nin değil tabii!

Zulüm, işgal, katliam artık tüm Filistin'de.

Ve sırada Lübnan, Suriye..

Bir terörist devlet olarak varlığını sürdüren İsrail, Yok olmaya mahkum olmalı.

İnsani olarak Yahudi inanışına sahip ola lara tabii ki karşı değiliz.

Bir Müslüman olarak baktığımızda bize göre onlar zaten kafir!

Yok olmayı hak ediyorlar demiyorum yanlış anlaşılmasın!

Ama Gazze'ye Filistin'e bunu reva görenlerle aynı düşüncelerde olanlar var.

Hani haber dilinde "fanatik Yahudiler" diyoruz "sivil yerleşimciler"diyoruz ya.

İşte onlar.

Katliama imza atan Netanyahu, bakanları , devlet yöneticileri, askerleri hangi sonu hak ediyorsa onlar da aynı sonu hak ediyor.

Ne bir eksik ne bir fazla!

Hiçbiri yanarak ölen Filistinli bebeklerden, bir lokma ekmek beklerken tepelerine bomba yağan çocuklardan değerli değil!

Soykırıma, işgale karşı duranlar istisna!

Ama Farkındayız bir kez daha.

İsrail durmayacak!

Tehlike kapımıza kadar dayanacak!

Ortağı, abisi, destekçisi ABD uslanmayacak!

Eğer sinsi planlarında diretip bize doğru adım atarlarsa;

Şehitlerimizin mübarek kanıyla sulanan bu topraklarda yüzüne bir tokat daha vurulacak!

Ve Müslüman yurtlarında akıttığı kanın imza attığı yıkımın hesabı elbet kendisinden sorulacak!

!!!!

Bir Narinimizi yitirdik faili henüz belli değil!

Ama Gazze'de katledilen Narinlerin faili belli!

Onlar da hukuk neyi gerektiriyorsa hesabını vermeli!

Vicdanı olan herkes bu katliama da dur demeli!



Biz uyarsak nefs adlanan elçiye,

Tükürürüz vicdan kesen ölçüye,

Odur veren düz kıymeti her şeye,

Vicdanından korkmayandan korkarım.

Bahtiyar Vahapzade

