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TAHİR İNAN
Halbuki bir dünya insandık!

Halbuki bir dünya insandık!

16.08.2024, Cuma

Ortadoğu diken üstü..

Gazze'nin yüzde 70 harabeye döndü.

Ocaklar söndürüldü.

Bebekler kimliksiz, isimsiz toprağa gömüldü.

Duymadığımız feryatlar, tarifsiz acılar görüldü.

***

Evlatlar anasız-babasız, babalar-analar evlatsız kaldı.

Bazı ailelerden geriye sadece adları kaldı

Bakıp da hatırlanacak fotoğrafları bile yandı.

Bize yani insanlığa ise büyük bir utanç kaldı!

Önce onlar Arap dedik.

Dedeleri de bizi sattı dedik.

Bize ne dedik.

Önce onlar saldırdı dedik.

Hatta hakkettiler bile dedik.

Arada bir iki paylaşım yeter dedik.

Sonra onlardan da sıkılıverdik.

Yüreğim kaldırmıyor, yemek yiyemiyorum gibi bahaneler ürettik.

TV'lerde ilk günler soluksuz izledik.

Sonra onu da bırakıp kanalı değiştirdik.

Hep bir ağızdan boykota ağırlık verdik.

Bir süre sonra onu da beceremedik.

Bir kahveden ne olacak diyerek yeniden dönüverdik

Yitip giden canları rakamlarla saydık.

Bakakaldık.

BMGK'da bir çift ele baktık.

Batı'nın mahkemesi bu işi çözer sandık.

Yanıldık.

"Arkasında ABD var, bu iş bizi aşar artık"

Derken utanmadık.

Bir şeyler oldu bu kez İran'a odaklandık.

Bugün yarın vuracak sandık.

Komplo teorileri uydurmaktan sıkılmadık.

İnsandık.

8 milyardık.

Sandık.

Yanıldık.

Yapamadık.

BİR DÜNYA İNSAN BİR AVUÇ MASUMA SARILAMADIK.

Gözyaşlarında boğulmalıydık.

Affetme bizi çocuk.

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