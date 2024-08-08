Türkiye Instagram'ı konuşuyor.

Konuşacak tabii ki daha fazla şeyimiz var.

Ama bir insanın yakınını kaybettiği gibi üzgünüz.

Çünkü elimizle yarattığımız bir sosyal medya karakterimiz vardı.

Şimdi o karaktere ulaşılamıyor.

Süsleyip süslemiyoruz allayıp pullayıp satamıyoruz..

Aslında acı gerçek bu…

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Beğeni almak yapıcı onarıcı eleştiri almak güzeldir.

Yetiştirir, olgunlaştırır, hatta bir adım öteye taşır.

Ama gerçek hayatta.

belki sanal ortamda olunca ne fark eder diye sorabilirsiniz.

Çok şey fark eder.

Orada gerçek biz olsak sorun yok.

Ama alakamız yok.

Yansıttıklarımızla gerçeklerimiz arasında dağlar kadar fark var.

Realiteden çok uzağız.

Onun için kısa süreli (uzun da sürebilir) bu Instagram molası iyi oldu bir bakıma.

Şöyle bir silkeledi bizi.

"Aaa bir dakika ya" dedik

"Takipçilerim olmasa gerçek hayatta doğum günümü kutlayacak kimsem kalmamış."

"Beğeni almayacaksam cafcaflı tatillerin eğlencelerin bir anlamı kalmamış."

Bizi o kadar bağımlı hale getirmişti ki, hayatımız olmuş Instagram.

Haliyle psikolojik altyapısı olan bir beğenilme açlığı doğurmuş dünyamızda.

Sırf daha fazla beğeni almak, takipçi kazanabilmek için mahrem dediğimiz hiçbir şey bırakmadık.

Bir insan aldığı çorabı bile Instagram'da paylaşır mı yahu!

Beğenseler ne beğenmeseler ne!

Düğünün davetlileri, komşuluk ilişkileri bile takipçi beğeni sayısına göre hesaplanır oldu.

Peki tamam hadi bunlar olsun.

Ama sırf bunları yapabilmek için olmadığımız karakterlere bürünüyoruz.

Şöyle karşılaştırsak Instagram ya da diğer sosyal medya profillerimizdeki biz ile gerçek bizi….

Arada dağlar kadar fark var.

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Bu arada ticaretini sosyal medya üzerinden yapanların veryansınları haklı olabilir.

Sosyal medya esnafları. Ürün satanlar veya tanıtanlar.

Bugün reel hayatta ticaret yapanların neredeyse tamamı risk kavramıyla hareket ederler.

Kolay değildir esnaf olmak yani.

Peki devletin yasalarını tanımayan,,,

Sadece ülkemizde 50 milyon kullanıcının profilleri üzerinden milyonlarca dolar para kazanan özel bir şirkete tüm hayatımızı bağlamak ticaretimizi bağlamak ne kadar doğru?

Olmalıydı elbet bir B planımız!

Özgürlük şemsiyesi altına gizlenerek kitlelerini kullanan,

Yeri geldiğinde devlet aleyhine propagandalara alan açan bu sosyal medya platformlarını masum görmemeliyiz.

Hepsi özel bir şirket.

Sırtımızdan daha doğrusu yediğimizin içtiğimizin, giyindiğimiz hatta güzelliğimiz ve yakışıklılığımızın üzerinden, özel bilgilerimizi satarak para kazanan bir şirket.

Bugün kalkıp onlara sesini çıkaracağımıza,

O şirketlerin değerlerini tanımadığı yasalarına uymadığı devletimize ses yükseltmek çokta mantıklı değil.

Unutulmamalı ki!

Onların derdi sizin gibi özgürlük değil.

Özgürlükçülük de bu sistemi savunarak kazanılacak bir unvan değil!

ROBLOX: ÇOCUK İSTİSMARINA AÇIK OYUN PLATFORMU

Şimdi bir de Roblox denilen oyun var gündemde.

Kullanıcıların çoğu 16 yaşından küçük. Senin benim çoğumuzun evladı, kardeşi.

Bu inkar edilemez bir gerçek.

Hatta faydalarını açıklayan teknoloji uzmanları bile oldu.

Çocukların oyun geliştirme yetenekleri artıyor diye.

Haklı olabilirler.

Ama…

Sırf bu alanda gelişecekler diye Değersizleşecek değiller.

Zaten ebeveyn kontrolü kavramı toplum olarak gittikçe zayıflayan bir etken.

Oyun ile değerlerin ne alakası var demeden!

İtiraf edelim hangimiz içeriğine baktık?

Hopluyorlar zıplıyorlar eğleniyorlar oyun içeriğinde.

Ama o kadar denetimsiz bir alan ki (ya da bile isteye böyle bırakılıyor yöneticileri tarafından )

5 yaşındaki masum bir çocukla 30 yaşındaki bir sapık aynı ortamda bulunuyor.

Şimdi sormak lazım.

Hangi anne baba çocuğunun LGBT ortamlarında yer almasını ister.

Hangi anne baba bir pedofili ile bir sapıkla çocuğunu aynı evde tutmak ister

İsteyene sözümüz yok!

Sözümüz çocuğunu böyle ortamlarda yetiştirmek istemeyenlere…

Roblox denilen oyunda bazı oyun odaları da böyle işte.

Hepsi var.

Çünkü biz farkında olmadan,

Çocuklarımız büyük bir tuzağa çekilmek isteniyor.

Roblox bunlardan bir tanesi

O kapandı

Darısı diğerlerine….

Hükümeti eleştirerek buradan siyasi takipçi devşirme peşinde olmak güzel bir hareket değil.

Tepki gösteren bazı tanıdık simaların sözlerine çok da bakmayın.

Muhtemelen çocuğu da bu oyunun bir kullanıcısıydı.

Oyun kapanınca ona sardı; O da çareyi kara çalmakta aradı.



*ABD menşeili Roblox oyun şirketi daha öncede defalarca kez bu içerikleri nedeniyle gündeme gelmiş ve farklı ülkelerde tepkilere neden olmuş.



**wearesocial verilerine göre Türkiye'deki sosyal medya platformları kullanıcı sayıları

Facebook: 34.3 milyon, Instagram 57.1 Youtube: 57.5 milyon Tiktok: 37.7 milyon X: 20.7 Snapchat:15.4 milyon

***Forbes ve Bloomberg milyarderler listesinde: Meta(Facebook,Instagram,Whatsapp)'nın sahibi Zuckerberg, Google'ın sahibi Sergey Brin, X'in sahibi Elon Musk dünyanın en zengin ilk 10 insanı arasında.