dönemin MSPGenel Başkanı'la yolları ayırıp'li MHP mitinglerdeboy gösterince, döneminMTTB ve Akıncı gençleridiye tempotutmuşlardı. Üstad da"Yuvayı kim kurdu, yuvayıkim kurdu?" diyerek onları bir güzel azarlamıştı.Üstad partilerin fevkindeydi...Hakikat uğruna verdiği mücadele "hakikatin hatırına" denk mesabede olduğu için de herkesten çok onun "azarlamaya" hakkı vardı... "Maya tutması için otuz küsur yıldır, devrimbaz kodamanların viski çektiği kamıştan borularla ciğerimden kalemime kan çekerek yırtındığım, kıvrandığım ve zindanlarda çürüdüğüm..." dediği gençlik üzerindeki emeği çok büyüktü."Yuva" da gökten zembille inmemiş, inşa edilmişti.'den Necip Fazıl'a, Mehmet Akif'ten'e, Fethi Gemuhluoğlu'ndan'e, Rasim Özdenören'den'a, Şemseddin Yeşil'den Şule Yüksel'e, Nurettin Topçu'dan'e kadar nicesinin inşasında emekleri vardı.Elbette hiçbiri eleştiriden müstağni değildir ama saygı ve edep dairesi içinde.Çoğu önden gittiler zaten;'ın o şiirinde söylediği gibi "Giderken bir muştu gibiydiler." Kalanlar ise sayılı; bir "umut pusulası" gibi aramızdalar, çok şükür.

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Köksüz olmayanların her daim saygı ve minnet duyacağı bu "diriliş yuvasının mimarları" arasında çok müstesna yeri olan'i geçen gün sosyal medyada linç ettiler. Mahut linci yapanlar "Batıcılar" olsaydı gam yemezdim! Bu terbiyesizliği yapanlar güya bizden. ("Bizden" dedim ama bu köksüzler bizdense, ben bizden değilim.)zaliminin devrilmesi ardından soykırımcı'in (güç boşluğundan istifade ederek)'de alan genişletmeye kalkışması üzerine bizler burda,ve'in bölge halklarına kurduğu tuzakların başlarına geçmesi için dua ederken, bu köksüz güruh da şappadak arşiv fareliğine soyunup, 11 yıl önce yaptığı bir değerlendirme üzerinden İsmet Özel'i linç etmeye koyuldu.Soruşturma açılsın veya tutuklansın diye liste yayınlayanlara mı heves ettiler yoksafırsat kollamışlar.Bu köksüz, bu "ne idüğü belirsiz" güruhun içinde, İsrail'in Gazze soykırımını protesto etmek için kendini yakan

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"İnsanlar 'Beşar Esad halkınıöldürüyormuş da...' falan filan gibi manyakçaifadeleri ciddi ifadeler kabul ettiler... BununAnkara'yı, Şam'ı hiç ilgilendirmeyen; tamamenAmerikan hegemonyasının bir planı olduğunu hiçkimse düşünmeden böyle yaşıyor insanlar..."Gördüğünüz gibi dünya sisteminin patronudikkat çekmiş... Fakire sorarsanız,'de 5 yaşındaki çocukların katledilmesinitelakki eden ABD hegemonyasının zalim veya zulüm gibi derdinin olmadığını, şeytani planlarını devreye sokmak için katil Esad'ın zulmü dâhil her şeyi araçsallaştırdıklarını, agâh olunmadığı takdirde İsrail ve ABD'nin "kullanışlı aptalı" olmaya mahkûm olunacağını vakitlice dile getirmiş.Katılmayabilirsiniz ama bu size hakaret hakkı vermez.E tabii,serlevhalı konferanslar veren'e "Şii" iftirası atamazlardı. "İrancı" yaftası da vuramazlardı. Zira, İran İslam Devrimi'nin en civcivli yıllarında (80'li yılların başlarında)diyerek, İran devrimini adeta TIR'larla ithal etmeye çalışan dönemin "İrancılarına" amiyane tabirle "ayar" veren birinden söz ediyoruz. (İlginçtir; dünün İrancılarının çoğu günümüzde "İran düşmanı" olmakla kalmamış, kendileri gibi düşünmeyenlere de "İrancı" yaftası vuracak hâle gelmişlerdir.)İsmet Özel'in duruşu yeter. Kaldı ki düşünce ve sanat dünyamıza kattığının zekâtını verse işbu köksüz güruhun alayı abat olur.Herkes haddini bilsin.