İsrail'in bölgedeki nihai hedefleri arasında Türkiye'nin de olduğu aklı başında herkesin kabul ettiği bir hakikatti.da İsrail'in'ı işgal girişimivesilesiyle bu hakikatidillendirmiş, İsrail'inTürkiye'ye saldırabileceğini söylemişti.İki ilginç tepki geldi.Biri,marifetiydi. "Türkiye, İsrail'e yönelik saldırgan bir tutum içine girmediği sürece İsrail'in böyle bir şey yapma ihtimali yok. Hatta ABD'li Neoconlar bunu çok istiyor olsa da yok..." dedi.Takdir edersiniz kigibiydi. Lakin, ne olursa olsunbir insan evladının bu kesinlikte konuşmasıiçin az çok bir "dayanağı" olması gerektir.Elemanın İsrail'inemelininTürkiye'nin topraklarının bir kısmını kapsadığınıbilmemesi düşünülemez.Güney sınırlarımızda İsrail'e doğal müttefik olarak'i kurmaya çalışan'nin İsrail ilişkisinden haberdar olan hiç kimse de gündüz gözüyle böyle lakırdılar ederek kendi kendini iptizale uğratmaz.Acaba diyorum, Fatih Altaylı da ünlü Yahudi yazargibi Türkiye'yi Sabetaycıların (kripto Yahudiler) kurduğuna mı inanıyor? Böyle inandığı için de "Yahudiler kendi kurdukları devlete saldırmaz..." kanaatine mi varıyor? Zira, mahut salak kanaatin ancak böyle salak "dayanağı" olabilir.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mezkûr açıklamasına gelen diğer tepki daha da ilginçti. Zira tepki gösteren eski Emniyet İstihbarat Dairesi Başkanı'ydı.İşbusosyal medya hesabından şöyle diyordu: "Osmanlı, 1492'de İspanya'da katledilen Yahudileri, Selanik, İzmir, İstanbul ve Bükreş'e yerleştirmişti. 2024'te, 'İsrail Türkiye için tehdit' diyorsunuz. Esas tehdit, senin hırsızlığındır."Hadi "Üslubu beyan ayniyle insan" diyelim, peki bu acayip tarih okumasına ne diyeceğiz? Aynı tarz okumayla, Almanya Şansölyesidöneminde de Almanya'nın Yahudi soykırımı yapmadığı rahatlıkla savlanabilir.Almanya Yahudi soykırımı yapacak olsaydı,döneminde Yahudilere ticaret yapma ve özgürce yaşama hakkı tanımaz, 1871'de de Yahudilere tam vatandaşlık hakları tanıyarak bilimde, sanatta ve ekonomide önemli roller üstlenmesine izin vermezdi.Saçmalamanın sonu yok.

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Tarih okuma anakronizmin dibini bulmak da bizim mezhepçilerimize nasip oldu."İran Pers'tir; Persler tarihte Yahudileri kurtarmıştır, o hâlde İsrail ve İran dosttur; savaştıklarına bakmayın aslında 'danışıklı dövüş' yapıyorlar..."Bu muhteremlerin kavlince İran'ın şeytanlığının temelinde, Pers olmaklıkları yatıyordu.İşin garibi, soykırımcıda İran İslam Devrimi'ni yıkıp İran'ı yeniden Pers zihniyetine döndüreceklerini, böylece İsrail ile İran'ın ilelebet gül gibi geçinip gideceğini birkaç gün evvel söylemişti.Netanyahu'nun mahut gayret ve hedefi ırkçı siyonizmin gereği. Bizim muhteremlerin gayret ve hedefi neyin gereği ki, İran'ın ve direniş ekseninin İsrail'e düzenlediği saldırıları danışıklı dövüş, havai fişek gösterisi veya animasyon gibi lakırdılarla itibarsızlaştırmayan herkesi "İrancı" olmakla itham ediyorlar.Allah vere de İran'ın İsrail'e füze saldırısını teknik olarak başarılı bulan'a da "İrancı" damgası vurmasalar.Geçtiğimiz perşembe günü siyonist rejimin işgal güçlerini'ta düşürdükleri pusuyu, "Şehid Hasan Nasrallah ve Gazze'yi yalnız bırakmayan Lübnanlı tüm şehitlerin intikamına..." adayanna ne diyecekler bilmiyorum.Benim bildiğim, haset ruhu kemirir. Öyle ki girdiği bünyeyi zillete düşürmeden bırakmaz.