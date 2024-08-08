Vaktiyle bu ülkenin "muhafazakâr sağcıları" taklaya getirilmiş'nu protesto eden "solcu devrimcilere" karşı harekete geçmişlerdi.Mesela, Nurcu kökenlisahibi olduğu Bugün Gazetesi'nde, "Cihada hazır olunuz... Onlarda taş, sopa, demir, molotofkokteyli mi var? Biz de aynı silahları kullanmaktan aciz değiliz..." diyordu. Sonuç itibarıyla 16 Şubat 69'da solcuların tertiplediği mitinge, "Müslüman Türkiye" sloganıyla saldırmışlardı.Nereden baksanız, korkunç bir utançtı. Dahası, "muhafazakâr sağcı" kuşakların alnına sürülmüş kapkara bir lekeydi.Oysa, o solcularla birliktediyereksloganları atmaktı. Her zaman söylerim, yineleyeyim: Dünkorkusuyla nasıl ki kimi "muhafazakâr sağcılar" zillete düşürüldü, bugün deüzerinden solcular zillete düşürülüyor.Gerçi günümüz "solcuları" ne kadar solcu; o da ayrı mesele. Baksanıza, MHP'den bozmaveya ANAP'tan bozma'nu "umut" bellemişler.Gülmeyin, öyle değil mi?

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Geçenlerdebiraderimiz öyle bir "Ah!" çekti ki içiniz parçalanır. Yok, abartmıyorum; bakın nasıl dizlerini dövüyor: "Ah! Ah! Kılıçdaroğlu'na, Biden'a yapıldığı gibi aday olmama baskısı yapılsaydı, iktidar değişirdi. Anlatamadım..."Vah ki ne vah!.. Yahu Soner, hadi diyelim "anlattın"; hayalin gerçek oldu. Yani, iktidar değişti. Haliyle, (mesela)'nün Dışişleri Şefi, Mansur Yavaş veya İmamoğlu'nu etiketleme zahmetinden kurtuldu... Peki senin hangi "hasretin" sona erecek?Ekonomi dersen;'ten'a kadar aşina olduğumuz, ortodoks ekonomistlerimizin meftun olduğu "rasyonel zemine" oturtulmadı mı? Kaldı ki Yavaş veya İmamoğlu mahut rasyonel zemine eleştiri getirdi de bizim mi haberimiz yok? Bağımsızlık dersen, müstevliler seninkilerdeki cevheri görmeselerdi Erdoğan'a karşı bu denli arkalarında dururlar mıydı?..Elde kala kala iktidar nimeti kalıyor. Şayet sırf bunun için "Ah!" çekiyorsan, "Saraçhane Medyası" denince de üzülmeyeceksin kardeşim.

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bir defasında (mealen) "Atıf Yılmaz sineması beni hep şaşırtıyor" demişti. Fakiri de Soner Yalçın'ın yazıları hep şaşırtmıştır. Atıf Abi'nin sinemasının belirgin bir karakteri yoktu; Soner Yalçın'ın da yazılarının. Bir bakıyorsunuz, aslanlar gibi bağımsızlıkçı/antiemperyalist, bir bakıyorsunuz neomandacılarla "halay" çekiyor.Bilgi kirliliği de çok vahim. Türkiye'deki mezhep taassubunu haklı olarak eleştirirken, İran İslam Devrimi'nin ardından'nin kitaplarının tercüme edilmesinin karşısınavd. çıkardılar diyor. Halbuki, Şeriati çevirilerinden yaklaşık 20 yıl önce'ün bile (müstear isimle) Seyyid Kutup çevirileri var. Seyyid Kutup, Sünni mezhep taassubuna elverişli bir müellif olsaydı her şeyden evveleserlerini Farsça'ya çevirmezdi.Gelgelelim, Soner Yalçın'ın şu sözleri önemli: "Filistin eski başbakanı, Hamas Siyasi Büro şefi İsmail Haniye (...) öldürüldü. Ülkemizdeki muhafazakâr yayınların çoğu gerek haberlerinde gerekse yorumlarında hedefe'ı koydu! Yayınlardakiküresel medyanın bile yapmadığı şekilde İran'ı suçladı (...) Oysa saflaşma belli: Bir yanda İran, Suriye, Yemen, Hizbullah, Hamas var, diğer yanda İsrail, Suudi Arabistan, Mısır, ABD var..."Kardeşler safınız neresi? İran'a yine düşman olun, yine nefret edin, çok derinlikli tarih felsefesi içinden yine jeopolitik okumalar yapın; lakin, İsrail Terör Örgütü, İslam ümmetini adeta aşağılarcasına Filistinlileri soykırımdan geçirirken mahut nefretinizi hiç değilse erteleyin.Önceki kuşak, kendilerinden sonra gelen kuşakların alnına "6. Filo utancını" sürdü; siz de (asabiyet veya taassup belasına) İsrail'in amaçlarına hizmet edercesine savrulup da gelecek kuşakların alnına utanç lekesi sürmeyin.Ayıptır, yazıktır, günahtır.