neden bu kadar"beyinsiz" anlamakgerçekten zor. Halbuki Yahudiler zeki bir millet olarak bilinir.Neden böyle?Siz ne dersiniz bilmem ama bana göre "beyinsizliğin" temelindevar.İsrail rejimi de zaten bu temel üzerinde inşa edilmiştir. Yani, "İsrail devlet fikri" mahut ideolojiden neşet etmiştir.Yahudi ünlü filozof, Siyasi Siyonizm'i Yahudiliği inanç ikliminden çıkarıp ulus devlet düşüncesini putperestliğine kadar vardıran 19. yüzyıl Avrupa nasyonalizmine dayandırır.Ki, aynı filozof İsrail rejiminin politikalarını eleştirmek için de "Teorilerin en yanlışı ve en tehlikelisi, tarihin kuvvetle yapıldığı görüşüdür..." der.Görüyorsunuz işte,da'de hastane bombalayarak nasıl da "tarih yapıyor!"Hayır, bu "tarih yapma" şekilleri ne ilktir ne de münferit. İsrail işgal rejiminin 1948'den beri yaptığıdır.

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başta Avrupa olmak üzere dünyanın vicdanına güvenerek faşistlerin canavarlığının da bir sınırı olacağına inanmıştı.Ne ki o da yanıldı biz de yanıldık. Faşizm canavarlığının sınırı olmadığı gibi Siyonizm'in de yokmuş.Faşistlerin Yahudilere yaptığını Siyonistler Filistinlilere yapıyor! Hem de ABD refakatinde.Sadece canavarlıklarının değil, "devletlerinin" de sınırları yok. İsrail rejiminin eski şeflerinden2006'da sahilde oynayan Filistinli çocukları katlederek başlattığı katliamın ardından, 10 yıl sonra İsrail'in sınırlarını açıklayacaklarını söylemişti.Demek ki 10 yıl da yetmemiş sınırlarını açıklamaya ki 17 yıl sonrasına yani bugünlere kalmış.Zira, Netanyahu "Yeşaya kehanetlerini göreceğiz" diyereksınırlarını işaret etti.(..................)Ey "Bize ne Gazze'den" diyen avanak, kaç ilimizi de içine alıyor Netanyahu'nun mahut hayali, haberin var mı?

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Diyeceksiniz ki, "Bütün bunların İsrail rejiminin beyinsizliğiyle ne alakası var, adamlar ilk günden beri nihai amaçlarına ulaşmak için genişliyorlar ya işte."Şimdilik öyle ama Hitler de bu işin yarınını düşünmemişti, hâli nice oldu görmediniz mi?İsrail'in en büyük "beyinsizliği" şudur: 80 yıl boyunca oluşturulan "antisemitizm" anlatısını kendi elleriyle berhava etmektir.Söz konusu anlatının altını öyle boşalttılar ki "ahlaki üstünlüklerinden" zerre kalmadı., Treblinka ve'de soykırıma uğramış milyonlarca Yahudi'nin hatırasına sundukları manzara, Gazze'de soykırım yaparak Filistinli çocukları paramparça etmek mi olacaktı?..Siyasi Siyonizm, antisemitizmin en büyük yakıtına dönüşmüştür.Bu nasıl beyinsizliktir ki,'deki soykırımı 2 milyar Müslüman'ın unutacağını sanıyorlar.Hayır yani, toplama kamplarında "atalarının" maruz kaldığı soykırımı dünyadaki 15 küsur milyon Yahudi unuttu mu da Müslümanlar da unutsun.Unutursak yüreğimiz kurusun.