Siyasi Siyonist İsrail,misali toplama kampına çevirdiği'de, bebeklerine varıncayakadar Filistinli sivillerin üzerine ölümyağdırırken, biz de burada bunlarlauğraşıyoruz.Bir kısmı inadına mıdır nedir, "Araplar bizi arkamızdan vurdular" demeye devam ediyorlar hâlâ.Şu hâle bakar mısınız:'den'ye kadar yeryüzünün tüm müstekbirlerini arkasına almışçoluk çocuk demeden Filistin halkını katlederken, bunlar da eşzamanlı Filistinlilerin üzerinden Araplarla adeta ödeşiyorlar!Bu nasıl zillet, bu nasıl zamanlama?Filistinli mazlumların katledilmesi karşısında, "Onlar da bizi arkamızdan vurmuşlardı, oh olsun!" mu diyorlar? Yani, İsrail sayesinde "tarihsel intikamlarının" alındığının katarsisini mi yaşıyorlar?Peki, arkadan vurulmalarının acısının sona ermesi için Gazze'de daha kaç Filistinli çocuğun vücudunun paramparça edilmesi lazım?Kaldı ki mahut iddialarının gerçekle de alakası yok.Zira bizi arkamızdan vuran İngiliz işbirlikçisibizden daha çok Filistinlileri sırtından vurdu. Hem de vatansız bırakırcasına.

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Bunlardan kimi aklı evveller de "komplo teorisinin" belini kırıyor, "Hamas'ı İsrail kurdurdu" diyorlar.Biraz daha kaptırsalar, "İsrail kendi kurduğu örgütle savaşıyor, kendi iç meseleleri bize ne!" diyecekler.Yegâne argümanları da'ın 7 Ekim'deki hareketinin İsrail'e gerekçe sunmasından ibaret.Siyonistçetesinin 48'deki, Tantaura, El Tira ve Davayima Köyü katliamlarının gerekçesi neydi peki? Ya 53'teki, 56'daki Samu, 90'daki Kudüs ve 2002'dekikatliamlarının?Söyleyin bakalım: Nisan 1970'te Shaa'daki okuldaöldürülmek için hangi gerekçeyi sunmuştu İsrail'e?Bütün bu katliamların gerekçesi, İsrail 48'de yüzde 7'sine sahip olduğu Filistin'in bugün nasıl yüzde 90'ına yakınını ele geçirmişse yakın gelecekte de Nil'den Fırat'a kadar Arz-ı Mevud'u gerçekleştirmektir.

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Kimi ahmaklar da "İslamcıların" Filistin direnişine ideolojik gerekçelerle vaktiyle destek vermediklerini iddia ediyorlar.Şunu mu demek istiyorlar: "Eskiden İslamcılar nasıl ki FKÖ'nün ideolojik karakteri nedeniyle Filistin direnişine destek vermediler, biz de Hamas'ın ideolojik karakteri nedeniyle Filistin direnişine destek vermeyelim..."Şayet dertleri buysa, İsrail'in hâlihazırdaki katliamlarını umursamamanın bahanesinden öte bir anlamı yok. Tıpkı "Araplar bizi arkamızdan vurdular" bahanesi gibi.Lakin, bu iddianın da gerçeklerle alakası yok.Her şeyden evvel FKÖ'te kuruldu. "Çağdaş İslamcılık düşüncesi" deyince akla gelenlerden 1966'da idam edilen Seyyid Kutubadlı risalesinde "İsrail sadece güçten, kuvvetten anlar..." diyerek silahlı mücadeleyi önerir.Hamas mezkûr öneriden çok sonra, tee 1987'de kuruldu."İslamcıların" tertipledikleri Kudüs Mitingi'nin 12 Eylül 1980 darbesinin, Kudüs Gecesi'nin de 28 Şubat sürecinin gerekçesi olarak kayıtlara geçtiğini de bilmeyen yok.Demem o ki, benim güzelRuşen'inin fonlu medyasında boşuna uğraşmasın.'yle ne yapsa hamakatta yarışamaz.