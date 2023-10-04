Üçkâğıtçı kahraman

Bir iki satır haberin dışında üzerinde durulmadı, arada kaynayıp gitti. Oysa en sağlam politik komedi filmlerine taş çıkartacak kadar komikti.

Geçtiğimiz günlerde yaşandı, 22 Eylül 2023'te.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'nin Kanada Parlamentosu'na yaptığı ziyaret esnasında, Kanada Parlamentosu Başkanı Anthony Rota meclis kürsüsünden yaptığı konuşmada, aralarında bulunan Ukrayna kökenli Kanada vatandaşlarından 98 yaşındaki 2. Dünya Savaşı gazisini işaret etti.

İşbu gazi Yaroslav Huka, Ruslara karşı Ukrayna'nın bağımsızlığı için 2. Dünya Savaşı'nda olduğu gibi bugün de Rusya'ya karşı Ukrayna birliklerini desteklemeye devam ediyormuş.

Haliyle, Zelenski ve eşi başta olmak üzere tüm meclis ayağa kalkarak Yaroslav Huka'yı uzun uzun alkışladı.

Anthony Rota daha da coşarak, "Ukrayna ve Kanada kahramanı" olarak nitelendirdiği Yaroslav Huka'yı tekrar alkışlattı.

Ne ki, çok geçmeden anlaşıldı ki Yaroslav Huka kahraman falan değil, sahtekârın tekiymiş.

Çünkü 2. Dünya Savaşı'nda Nazi Schutzstaffel'ın Galiçya birimine mensup bir Nazi savaşçısıymış.

Sahnelenen "oyun" ellerinde patlayınca Kanada Parlamentosu Başkanı Anthony Rota da 24 Eylül 2023'te tüm dünyadaki Yahudi topluluklar başta olmak üzere herkesten özür dilemek zorunda kaldı.

Fakat, fecaat öyle bir özürle kapanacak gibi değildi.

Zira, 2. Dünya Savaşı'nda Ukrayna topraklarında Ruslarla (yani Sovyetlerle) savaşan bir askerin zorunlu olarak Nazilerin safında olacağını bilmemek, Kılıçdaroğlu'nun Sakarya Meydan Muharebesi'nin Sakarya'da yapıldığını söylemesinden daha vahim bir gafletti.

Mezkûr özrü gafletinin büyüklüğü altında ezilen Anthony Rota, 26 Eylül'de görevinden istifa ettiğini açıkladı.

Söz konusu istifayla aynı gün Polonya Milli Eğitim Bakanı Przemyslaw Czarnek, Polonya hükümetinin Yaroslav Huka'nın "savaş suçlusu" olarak Polonya'ya iadesini talep edebileceğini dile getirdi.

Sizin anlayacağınız, 4 gün önce "kahraman" ilan edilerek alkışlar eşliğinde kendisine teşekkür edilen Huka, şimdi bir "savaş suçlusu" olarak yargılanmakla karşı karşıya kaldı.

Enteresandır; "Kıyamet Topu" ve "karabatak kuşu" gibi simülasyonuyla Irak'ı işgal eden ABD'den konuyla ilgili sadra şifa bir tepki gelmedi.

Neyse ki, Kanada Parlamentosu'ndaki "sahte kahramanın" ömrü uzun sürmedi; 2 günde ortaya çıktı.

Bizdeki "sahte kahramanların" ömrü asırları buluyor!

Mesela, Necip Fazıl'ın konferanslarından müteşekkil "Sahte Kahramanlar" kitabında anlattığı Mustafa Reşit Paşa gibi.

Oğuz Atay Tutunamayanlar'ında, "Tarihimiz ikiye ayrılır; yakın tarihimiz, uzak tarihimiz. Bize en uzak olan da yakın tarihimizdir!.." der.

Şayet 15 Temmuz darbesini başarsalardı Ömer Halisdemir hain, buna mukabil Can Dündar veya Ekrem Dumanlı "kahraman" ilan edilecekti.

Yani, yakından da yakın tarihimiz, bize en uzak tarihimiz olacaktı.

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