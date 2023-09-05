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SALİH TUNA
Ya biz?

Ya biz?

05.09.2023, Salı
Daha önce ittifak içinde olan kimi Arap aşiretleri ile PKK/PYD'nin Suriye'deki çatışmasına nasıl bakmalıyız?
Öncelikle şuncağızı söyleyelim:
İmparatorluk mirası bir ülkede yaşamak ekstra rikkat gerektirir. İstesek de bu sorumluluktan kaçamayız.
Etliye sütlüye karışmamak konforludur ama statüyü muhafaza etmek için her daim yeterli olmaz.
Haliyle "Yurtta sulh cihanda sulh" mottosu bir temenni olarak değerlidir. Fakat an gelir "sulh" için "savaşmak" zorunda kalırsınız.
Mesela, "Bize ne Irak'ın, Suriye'nin geleceğinden..." diyemeyiz.
Hoş desek de fayda etmez. Dünya güç dengelerinin hesaplaşmasının etkilerinden kaçamayız.
Hele ki söz konusu hesaplaşma sahası burnumuzun ucundaysa. Yetmezmiş gibi bir de kendi vatandaşlarımızla bu sahaların kopmaz ilişkileri varsa.

***

Çoklu etnik yapılarıyla ve mezhep asabiyetleriyle malul Suriye ve Irak'taki her sorun bir şekilde bizi ilgilendirir.
Sünni Arapları El Kaide benzeri "Sünni örgütler" parantezine alamayacağınız gibi Şiileri de Haşdi Şabi parantezine alamayız.
Kürtleri PKK/PYD parantezine hiç alamayız.
Bu parantezler bölgede hâkimiyet kurmaya çalışan "dış güçlerin" marifetidir ve onların işine gelir. Zira işbu parantezler üzerinden etnisiteleri birbirine yabancılaştırıp düşmanlaştırırlar.
Ya biz? Kürtleri herhangi bir terör örgütü parantezine alabilir miyiz?
Bir kere Kürt çoğunluk bizim vatandaşlarımızdır. Kendi kendimize terörist diyecek halimiz yok ya!
Şiileri de şeytanlaştıramayız, her şeyden evvel kardeşimiz dediğimiz Türkmenlerin bir kısmı Şii'dirler.

***

İmdi, Suriye'de Arap aşiretlerinin PKK/YPG'yi işgal ettiği 33 köyden kovmasına ne diyeceğiz?
"PKK/YPG, Deyrizor Askeri Konseyi'nin Başkanı Ahmed el-Habi'yi gözaltına alınca çatışmalar başladı yoksa önce ittifak içindeydiler" dersek, büyük fotoğrafı göremeyiz.
O vakit ya "Yesinler birbirini" deriz ya da "Düşmanımın düşmanı dostumdur" mantığıyla PKK/YPG'yi kovan Arap aşiretlerini arkalarız.
Peki, PKK/YPG'ye onca silah yardımı yapan ABD'nin YPG'nin yardım çağrılarına rağmen kılını kıpırdatmadığını nasıl izah edeceğiz?
Ya Rus uçaklarının PKK'dan temizlenen Arap köylerini bombalamasına ne diyeceğiz?
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