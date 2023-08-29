29 Ağustos 2023, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Salih Tuna Mecburiyetten devren muhalefet
SALİH TUNA
Mecburiyetten devren muhalefet

Mecburiyetten devren muhalefet

29.08.2023, Salı
İP Genel Başkanı Akşener, "Kılıçdaroğlu'nun aday olmasını engelleyemedim, milletten özür dilerim..." demiş.
Demek ki engel olamadığı adaya seçmenden oy istemiş. Peki aday olması için canı gönülden çalışsaydı ne isteyecekti?
İşin garibi, Kılıçdaroğlu da bizzat kendi adaylığına engel olamamış!
"Aday olma lütfen Kemal Bey" diyen bunların bir gazetecisine, "Adaylığımı engelleme şansım yok..." karşılığını verdiği bir süre önce konuşulmuştu ya, onu diyorum.

***

Başta Babacan olmak üzere ittifaklarının küçük ortakları da "Biz olmasaydık Kılıçdaroğlu o kadar oyu da alamazdı" diyorlar.
Demek ki onlar da Kılıçdaroğlu'nun kazanacağına hiç inanmamışlar.
Buna rağmen desteklemelerinin nedeni, mecburiyetten. Başka nasıl onca milletvekilini kazanacaklardı?
Seçim yenilgisi de pek umurlarında değil. CHP'den "tokatladıkları" milletvekillerinin analarının ak sütü gibi helal olduğunu anlatmanın derdindeler.

***

Parlamenter sisteme geçiş hedeflerini çoktan kaybetmişlerdi. Son seçimle de motivasyonlarını kaybettiler.
Muhalefet belasına zam ve enflasyon üzerinden ekonomi yönetimini eleştiriyorlardı, onu da meftun oldukları "rasyonel zemin" devreye girince kaybettiler.
Üretim ekonomisini veya devletçi kapitalizmi veya Post-Keynesyen iktisadi görüşleri savunsaydılar en azından eleştirmeye hakları olurdu.
Artık dedikodunun dışında söyleyecekleri söz kalmadı.
"Mecburi aday" Kılıçdaroğlu cumhurbaşkanı seçilemeyince, topyekûn "mecburi muhalefete" dönüştüler.
Öyle bir muhalefet ki satsan satılmaz, alsan alınmaz!
Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
YAZARIN DİĞER YAZILARI
‘Bir yobaz sevgi ile karşılaştı’ 26.08.2023 Cumartesi
Ağız tadıyla ölmek 24.08.2023 Perşembe
Vay şerefsiz parya 23.08.2023 Çarşamba
Kafayı onlara mı takalım? 22.08.2023 Salı
Gericiliğe karşı omuz omuza 15.08.2023 Salı
FETÖ’nün ekmeğine yağ sürmeyin 12.08.2023 Cumartesi
Ne kadar LGBT, o kadar para 10.08.2023 Perşembe
Adı kaldı bir 09.08.2023 Çarşamba
Hangi yüzle geldin çocuk! 08.08.2023 Salı
Ermeni lobisine teşekkür et lan 05.08.2023 Cumartesi
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA