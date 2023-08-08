Hangi yüzle geldin çocuk!

CHP'nin Ankara Etimesgut İlçe Kongresi'nde başkan adaylarından Faruk Özdemir kalp krizi geçirdiği için ambulansla hastaneye kaldırılıyor.

Lakin seçim ertelenmiyor.

Tam aksine, Cemal Emir adlı ilçe başkan adayı delegelerle kulis yapıyor, taraftarları da broşür dağıtıyorlar.

Sonuç itibarıyla da seçimi kazanıyorlar. Eşzamanlı Faruk Özdemir'in ölüm haberi geliyor... Merhumun taraftarları "serzenişte" bulununca, "Bize ne öldüyse..." şeklinde utanç verici bir duyarsızlıkla karşılaşıyorlar. Haliyle sinirlerine hâkim olamayıp üzerlerine yürüyorlar...

Bunları ve konuyla ilgili daha nicesini CHP'de dip dalga hareketiyle bilinen muhalif gazetecilerden Celal Eren Çelik dile getiriyor.

"Daha nicesini" dediğim...

Etimesgut seçiminin nasıl ayak oyunlarına sahne olduğunu CHP'li Yenimahalle Belediye Başkanı'nın etkisine (hatta vesayetine) varıncaya dek isim isim belirtiyor.

Sözünü şöyle nihayete erdiriyor: "Evet yazıklar olsun size. Sonra çıkmışlar haktan, hukuktan, adaletten bahsediyorlar. İşiniz gücünüz rant olmuş, millete de bunu dava diye satıyorsunuz..."

Gerçekten de yazıklar olsun!

İlçe başkanı adaylarının henüz cesedi soğumadan "Bize ne öldüyse" demek, nasıl bir vicdansızlıktır?

Biz de "Bunlar ölülerimize saygı duymuyor, her ölümüzün ardından küfrediyorlar" diyoruz. Kendi ölülerine bile zerre saygıları yok ki.

Menfaat vicdanlarını kapkara yapmış.

Yeryüzünde hiçbir parti muhalefetteyken bu denli kirlenmez.

Hayır yani, iktidarda olsalardı hâlleri nice olurdu.

Gerçi "yerel iktidar" mesabesindeki belediyelerdeki hâlleri meydanda.

Mesela, Hazine ve Maliye Müfettişi ve MASAK uzmanları tarafından yapılan inceleme sonucunda İmamoğlu'nun İBB'nin kaynaklarını yandaşlarını beslemek için nasıl çarçur ettiği, muvazaalı şirketler üzerinden nasıl usulsüzlüklere imza attığı ortaya çıktı.

Dünkü Sabah'taki ilgili haberi ağzım açık okudum.

Şu hâle bakın: "İsraf" yaygarasıyla işe başladı, sadece Panoffeckt Medya A.Ş'ye ışıklı reklam alanları ihalesi olarak 425 milyon 511 bin 283 TL + KDV tutarında ihale verdi.

Daha neler neler!

Hepsini geçtim, ulaşımdaki beceriksizlikleri yüzünden İstanbul halkını perişan etmesi yetmemiş gibi araç onarım ihalelerinden CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat'ın Mali Müşaviri olduğu şirkete de 13 ihale vermiş.

İşbu İmamoğlu bir defasında, "Bugünlerde Atatürk ile dertleşmek isterdim!" demişti.

Bugünlerde dertleşebilseydi, "Atam beni CHP genel başkanı yapmıyorlar..." yollu mızıldanacağı kuvvetle muhtemel.

Peki Atatürk ne derdi? "Lan çocuk sana İBB Başkanlığı bile fazla..." mı derdi?

Yoksa...

"Büstümü açarak, olur olmaz yere adımı istismar ederek PR yapıp durdun, lakin Ermeni lobisinin isteği uyarınca beni anlatan dizi kaldırıldı bir tweet bile atmadın, ne yüzle karşıma çıktın?" diyerek kovar mıydı?

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