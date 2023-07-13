Bol ödüllü "Green Book" (Yeşil Rehber) filminin siyahi kahramanı, piyano konserleri verdiği beyazların lokantasında bile yiyip içemez.Siyahilere yasaktır çünkü.Bir başka gerçek hayattan alınan ödüllü filmde (Hidden Figures) anlatılan ırk ayrımcılığı çok daha korkunçtur.O kadar ki,'ya yardım eden 3 dâhi siyahi kadına beyazların tuvaletini kullanmak bile yasaktır.Lafın burasında, ehli vicdan sahibi herkesin aklına ister istemez şu soru düşer:ile giriştiği uzay yarışını kazanmak için kendilerine yardım eden ABD vatandaşı siyahi kadınlara bunu yapan bir ülke, sıradan siyahilere neler yapmaz?Bunu da yine gerçek hayattan alınan(12 Yıllık Esaret) adlı filmde kanımız donarak, nefesimiz kesilerek izlemiştik değil mi?Hatta, "Bir insan bir başka insana bunu nasıl yapar?" diye sormaktan kendimizi alamamış, "Siyahileri insan yerine koymayacak kadar ötekileştirerek..." cevabından başka da bir şey bulamamıştık.Soru şudur: Narsisizmle malul "ötekileştirme" hastalıkları nihayete erdi mi?Hayır. Sadece hedef değiştirdi.Hiç bitseydi ilaç ambargosu yüzünden yüz binlerce Iraklı çocuğun ölümünü seyrederler miydi?

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Ötekileştirme öyle bir patolojidir ki, siyahilerin haklarını savunma iddiasında olan birçok ABD yapımı filmde bile alttan alta sırıtır.Mesela, filmin kahramanlarından beyaz adam, nedense, hep siyahi adamın hakkını tayin ve teslim etme makamındadır.Takdir eden, şefkat gösteren beyaz adamdır.Öyle ustalıkla yedirilir ki bu, kimsecikler beyaz adamın "üstenci" yaklaşımını fark etmez.Şaşacaksınız ama söyleyeyim:Beyaz adamların siyahilerin haklarını savunmasını, kimi erkeklerin kadın haklarını savunmasına benzetirim.Bu tip erkeklerin nezdinde kadınlar, her daim savunulması gereken varlıklardır. Lütfetme hakkını hep kendilerinde görürler.Sahtekârlık diz boyudur. Elleri başka konuşur, dilleri başka.Suret-i haktan görünürler fakat kadına şiddette diğer zontalardan aşağı kalmazlar.

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Sorsanız yurdum erillerinin çoğu, kadın hakları savunusunda kendini "şampiyon" görür.Mesela, politik popülizm ve oportünizm deyince akla gelenlerdenda bunlardandır.Lakin,için gündüz gözüyle şunudiyebilmiş: "Canan Kaftancıoğluerkek olsaydı onunla başka türlükonuşurdum..."Nedir bu şimdi?Bir lütuf mu, centilmenlik gösterisi mi yoksa pespaye bir maçoluk mu?Hayır yani,'a keyif bağışlamasaydı nasıl konuşacaktı? Yani, kadın olması Canan Hanım'ı nasıl bir tehlikeden korumuş?Sahi başka türlü konuşmak nedir?Afet döneminde kayağa gittiğini hatırlatan İBB Meclis üyesine "Kayak takımları (...) girsin" dediği rivayet edilmişti. Başka türlü konuşmak böyle bir şey mi?Peki, Canan Hanım da "İmamoğlu adam olsaydı başka türlü cevap verirdim..." dese ne yapacak?