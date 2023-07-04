Kılıçdaroğlu cumhurbaşkanı seçilseydi hepsi birden "Bizim sayemizde kazandı" diyeceklerdi.

Mesela, Babacan'ın "Verdiğimiz helal oylar sonucu belirledi" iddiasında bulunacağı kuvvetle muhtemeldi.

Akşener de "emanet milletvekili" pişmanlığını değil, Kılıçdaroğlu'nun kazanması için mitingden mitinge nasıl koşturduğunu anlatacaktı.

Davutoğlu mu?

AK Parti'nin 2015'te aldığı yüzde 49.5 oyun kendisine verildiğini iddia eden söz konusu Türk büyüğünün ne diyeceğini de varın siz tahayyül edin.

Hadi bunları anladık, İBB Başkanı'na ne oluyor peki?

Zavallı Kılıçdaroğlu!

İmamoğlu'nu Beylikdüzü'nden alıp İBB Başkanı yaptığında kim bilir ne hayaller kurmuştu.

İstanbul'da bir yığın kallavi hizmet yapılacak, o da CHP Genel Başkanı olarak davet edileceği açılışlara gönenerek katılacaktı.

***



Ne oldu?

Hepi topu bir çeşme açılışına katılabildi. Başka da hiçbir hayrını görmedi

Yetmezmiş gibi geçen gün de İBB'nin düzenlediği etkinliğe gönderdiği şu kutlama mesajı okutulmadı: "Önümüzde yine bir yerel seçim olacak. Ve biz büyük bir gönül rahatlığıyla 'Yerel yönetimlerde yaptıklarımız, yapacaklarımızın teminatıdır' diyerek, milletimizden destek isteyeceğiz (...) Bu duygu ve düşüncelerle, başta İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu olmak üzere, orada bulunan tüm dostları yürekten selamlıyorum..."

İşbu mesaj neden okutulmadı acaba?

CHP Genel Başkanı'nın hangi ifadesi CHP'nin İBB Başkanı İmamoğlu'na dokundu.

"Yerel yönetimlerde yaptıklarımız, yapacaklarımızın teminatıdır" ifadesi mi?

Doğrusunu isterseniz, dokunmayacak gibi de değil, "yoğun alegori" içeriyor

Fakat, İmamoğlu kendisine dokundurulmuşçasına çok daha önceden harekete geçmişti.

Kılıçdaroğlu'nun altını oymak için 18 ilçe başkanıyla gizli gizli toplanmasının başka izahı var mı?

***



Tanju Özcan da Kılıçdaroğlu'nun CHP Genel Başkanlığı'ndan istifa etmesi için Bolu'dan Ankara'ya kadar yürüyecekmiş.

Yürümekle olsaydı, İmamoğlu şimdiye değin bin kez yürürdü.

Kılıçdaroğlu Ankara'dan İstanbul'a 2 mislinden fazla yürüdüğü hâlde hiçbir sonuç alamadı. Bolu Belediye Başkanı Ankara'ya yürüyecek diye neden koltuğundan kalksın?

Hayır yani, kalkacağı varsa da kalkmaz.

CHP'nin aldığı yüzde 25 oyun yüzde 8'i dışarıdan diyen Temel Karamollaoğlu'ndan İmamoğlu'na kadar herkesten hançer yemiş zaten.

Cüneyt Arkın'ın o meşhur repliğindeki gibi "Kahrımdan ölüyorum lan, sizlere acır mıyım?" modunda.

Yolda izde telef olmasın diye Tanju Özcan'a mı acıyacak?