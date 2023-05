Benim de İnce’ye bir çağrım var

Muharrem İnce'nin oylarındaki düşüş sanıldığının aksine Kılıçdaroğlu'na değil Erdoğan'a yaramış.

Ben söylemiyorum, daha önceki seçim sonuçlarını tutturan kimi anketçiler söylüyor.

Hatta, Erdoğan'ın işi birinci turda bitirecek olmasında İnce'nin oylarındaki düşüşün etkisi olduğunu dile getiriyorlar.

Zaten İnce de geçen gün "Ben asıl Cumhur İttifakı'nın oylarını bölüyorum..." falan demişti.

Doğrusunu isterseniz ben de aynı kanaatteyim. Bu kanaatimi destekleyen son derece rasyonel "argümanlar" var.

Öncelikle şunu sormak icap eder: İnce niçin oy alacak?

Vaatleri için mi?

Öyle olsaydı, Kılıçdaroğlu'nun dilinin kemiği yok; aynı vaatleri misliyle dile getirir, İnce'ye yağmurlu havada su bile vermezdi.

Erdoğan ve AK Parti'ye karşı çıktığı için mi?

Evet. Lakin sadece bu değil.

Zira sırf bu neden için olsaydı İnce'ye gerek kalmaz, direkt CHP İttifakı'nı desteklerlerdi. Hakaretlere maruz kalmak yerine de fondaşgillerden alkış alırlardı.

Demek ki başka nedenler var.

Mesela, PKK'nın siyasi ayağıyla ittifak kurulmasına İnce şiddetle karşı çıkıyor.

CHP İttifakı'nın kimlerle mutabakat içinde olduğu biliniyor. Kandil'den gelen destek mesajları herkesin malumu.

HDP'nin yeni partisinden milletvekili adayı olan Cengiz Çandar, "HDP eşbaşkanları Pervin Buldan ve Mithat Sancar'ın Kılıçdaroğlu'yla bir mutabakatta anlaştıklarını" dile getirdi. Özerklik şartına bağlı söz konusu mutabakatın Türkiye'nin güneyinde "PKK devleti" kurmayı hedeflediği anlaşılıyor.

İnce'nin etrafında toplananların bir nedeni de bu işte, yani "Türkiye'nin parçalanma" endişesi.

Peki, İnce yarıştan çekilse bu endişe yok mu olacak?

Kandil'in tüm imkânlarıyla desteklediği ittifakta yer aldığını saklayabilmek için Akşener'in halkı aptal yerine koyarak, "Biz iktidara geldiğimizde Kandil'i yerle bir edeceğiz. Aynı şeyi Erdoğan da söyleyebilir mi?" sözlerine İnce'yi destekleyenlerin inanmasını mı bekliyorlar yoksa?

İnce ayrıca CHP İttifakı'nın FETÖ'yle iç içe geçtiğini söylüyor.

Haksız mı? Her şey ortada. FETÖ boşuna mı son günlerde tweetleri ikiye katladı.

Bir de mealen şunu dillendiriyor: Ekonominin canına okuyan Babacan'la, Suriye'yi başımıza bela eden Davutoğlu'yla, kumpas döneminin Adalet Bakanı Sadullah Ergin'le, FETÖ'cüleri emniyete dolduran eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin'le kime karşı neyin mücadelesini vereceksiniz?

İnce seçimden çekildiğinde bu sorular yok mu olacak?

PKK ve FETÖ'nün kime karşı olduğunu insanlar görmüyorlar mı sanıyorlar?

Beklentileri nedir?

İnce adaylıktan çekilince, seçmenleri, Erdoğan ve AK Parti karşıtlığı uğruna, müstevlilerin ve taşeronlarının (PKK ve FETÖ) açıkça desteklediği CHP İttifakı'nın adayına mı oy verecekler?

Madem öyle, benim de İnce'ye bir çağrım var: Adaylıktan çekilsin, seçmenlerini serbest bıraksın.

Başkan Erdoğan'ın işi birinci turda açık ara kazanmasına engel olmasın.

