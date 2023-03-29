'nun en büyük avantajı,'nin desteğini kazanmaktır. Zaten bu destek olmasa seçimi kazanma ihtimali bile söz konusu olamaz.Yani, HDP desteğine eli mahkûmdur.HDP de bunu bildiği içinşeklinde gündüz gözüyle meydan okuyabiliyor.Gelgelelim...'nın en büyük dezavantajı da HDP'nin desteğini kazanmaktır.Sizin anlayacağınız...HDP desteği Kılıçdaroğlu'nun hem en büyük avantajı hem de en büyük dezavantajıdır. Paradoksal gerçek budur.Ayrıca şuncağızı da not etmeden geçmeyelim:HDP her ne kadar Kılıçdaroğlu'na destek vermek için aday çıkarmadıysa da HDP'li seçmenlerin Kılıçdaroğlu'na tulum verecekleri söylenemez. Mezhebi asabiyetler belirli oranda etkili olacaktır.

***

İyi Parti Milletvekili'nun partisinin içinde yer aldığı ittifakın cumhurbaşkanı adayı'na oy vermeyeceğini ifade etmesi, İyi Parti seçmenindeki motivasyon kaybının da göstergesidir.Daha kestirmeden söyleyecek olursak, HDP ile kurulan ittifak İyi Parti seçmenini gönülsüz hale getirmiştir.Mahut ittifak,'nin hatırı sayılır oy potansiyeline erişmesinden ATA İttifakı'nın 100 bin imza toplayıp cumhurbaşkanı adayı çıkarmasına kadar etkili olmuştur.Kim ne derse desin, İyi Parti, Muharrem İnce ve ATA İttifakı seçmeni HDP'nin PKK'nın siyasi ayağı olduğuna inanıyor.O kadar ki,veyaveyabugün kalkıp"HDP'nin PKK'yla hiçbir alakası yok!"deseler, sadece inandırıcılıklarını değilseçmenlerini de kaybederler.Bunu tartışmayız.

***

Cumhur İttifakı'nın en büyük avantajı'dır. CHP İttifakı'nın algı operatörleri de bunun farkında olduğu için sersem sepet argümanlarla aday olmasına engel olmaya çalıştılar.Onca kara propagandaya rağmen "Yaparsa Erdoğan yapar" inancı hâlâ yaygın.En büyük avantajı bu güvendir.Lakin bir dezavantajı var: Mental yorgunluk olarak tanımladığı rahatsızlığa henüz çare bulunamadı.Mental yorgunluk zamanla aymazlığa, vurdumduymazlığa, adamsendeciliğe dönüştü.Öyle ki bunların içinde yer alan bol takipçili hesaplar lütfedip bir tweet bile atmıyorlar.Her zaman olduğu gibi vatan derdine düşenler, garibanlar, çilekeşler, isimsizler çırpınacaklar, bunlar da erketede bekleyip makam, mevki bekleyecekler!..Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın halkla gönül köprülerini berhava etmenin dışında hiçbir işe yaramayan bu nobranlar, bu fırsatçılar, bu mürailer varlıklarıyla yapılan ve yapılacak olan icraatların bile heyecanını yok ediyorlar.