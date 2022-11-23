Çok dindarsın ya...

Envaiçeşit "Atatürkçüler" var. Müstevli işbirlikçisi, bozguncu, "neo-mandacı", artık ne ararsanız.

Sırf LGBT faaliyetlerine karşı çıkanlara tepki göstermek için "Atatürkçü" olanlar bile var, ötesini varın siz hesap edin.

Bir de bunların kamuflajlıları var ki, gırla gidiyor!

Eskiden NATO'culuğu ve din düşmanlığını "Atatürkçülükle" kamuflaj edenler revaçtaydı; şimdi moda FETÖ'cülüğü Atatürk profilleriyle kamuflaj etmek. (Ki, bu Atatürk kamuflajlı FETÖ'cüler, sızıntı yaptıkları muhafazakârlar arasında, "Erdoğan Kemalist oldu" yollu çakallıklar yapıyorlar.) Gelgelelim...

Neo-mandacı "Atatürkçüler"in yanı sıra antiemperyalist, yurtsever "Atatürkçüler" de var.

Selçuklu'dan Cumhuriyet'e, Alparslan'dan Mustafa Kemal'e kadar tarihine sahip çıkan, vatanın bekasını her tülü menfaatin önüne koyan bu "Atatürkçüler" ile müstevli işbirlikçisi "Atatürkçüleri" aynı kefeye koyabilir misiniz?

Koyanlar var; "Kemalist" diyerek hepsini toptan silip atanlar!..

Efendim, Metin Feyzioğlu veya Mehmet Ali Çelebi neden buradaymış... Falan "Kemalist" dine çok mesafeliymiş, filan "Atatürkçü" de jakoben laikçiymiş; imam hatiplere ve Kuran kurslarına felaket karşıymışlar, bunlar neden Erdoğan'ı destekliyormuş?

Sanırsın ki hep Erdoğan'ın yanında da, titizleniyor!

Asıl sen neredesin efendi, onu söyle.

Çok "dindarsın" ya, neden Erdoğan'a karşı laga lugaların bitmek bilmiyor?

Bir ayağın Davutoğlu ve Babacan'da, bir ayağın FETÖ stepnesi medya sitelerinde, utanmadan/sıkılmadan AK Parti'de "sıkı denetim" yapmaya kalkışıyorsun!

O bahsettiğin "Kemalistler" ABD emperyalizmine ve taşeron terör örgütlerine karşı Erdoğan'ı desteklediklerini dile getirerek gerekçelerini ortaya koyuyorlar.

Peki senin Erdoğan'a karşı çıkmanın gerekçesi ne?

Onlar imam hatiplere, Kuran kurslarına rağmen Erdoğan'ı vatanın bekası için arkalıyorlar; sen neyin/kimin uğruna Erdoğan'ı adeta sırtından hançerliyorsun?

Neden karın ağrın bir türlü bitmek bilmiyor efendi, derdin ne?

Ve, neden ABD emperyalizmine karşı sadra şifa tek bir çıkışın yok?

Hayır yani, ABD emperyalizmine ve taşeronlarına karşı değilsen, "Kemalistlere" karşı çıksan ne olur, "Atatürkçü" olsan ne olur!

Mesela...

"Mustafa Kemal saltanatı kaldırmayacaktı da ne yapacaktı, çoluğu çocuğu yoktu ki" diyen Atatürkçülük karşıtı o "tarihçi" kadın ile "Mustafa Kemal benim ilahımdır" diyecek kadar tozutmuş o "Atatürkçü" kadın arasında hiçbir fark yoktur.

Birbirinin ters yüz edilmiş halidirler.

Zaten biraz daha yakından teşrih masasına yatırınca ikisinin de Türk'ün ruh köküne düşman olduğunu görüyorsunuz.

Şimdi ikisi de teröre karşı operasyondan rahatsız. İkisi de terör örgütüne binlerce araç gereç, silah, mühimmat yardımı yapan ABD'nin yanında.

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