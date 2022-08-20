Fotoğrafı ilk gördüğümde "fotomontajdır" dedim.Değilmiş!Hangi fotoğraf mı?CHP Genel Başkanı sevgili'naziyaretinde bir kitap hediye edilmiş veya eline verilmiş, o da açıp okumuş.Fotoğraf bu!Fakat kitap herhangi bir kitap değil,'uni.Hayır, Beylikdüzü Belediyesi'nin tertiplediği Mevlana Camii ve Kur'an Kursu toplu açılış törenine katılmak veya'nın "Hak Dini Kur'an Dili" sempozyumunda arzı endam etmek gibi bir şey değil bu. Bambaşka bir seviye!..O kadar ki, söz konusu fotoğrafıfalan görmüşse muhakkak zıplamıştır."Orta çağ zihniyeti" diyerek İslam'a hakaret edenmi? Şayet Seyyid Kutub'u bilseydi "pampık" yemiş kadar olurdu. Neyse ki bilmez, bilmediğini de bilmez.

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Prof. Seyyid Kutub, modern İslam düşüncesinin öncü düşünürlerindendir. "Yoldaki İşaretler" de'nin "Dört Terim" adlı eseriyle açtığı "ihya" yolunda, Kelime-i Şehadet'in ne anlama geldiğini anlatır.Kula kulluğa isyan etmeyi "imanın" biricik koşulu olarak görencahili epistemolojiyle hesaplaşan tavizsiz bir devrimcidir.Ve, müstevli yandaşı gerici Arap rejimleri nezdinde her daim sakıncalı olmuştur."Amerikancı İslam" zihniyetine geçit vermeyen düşünce yapısı nedeniyle kriminalize etmeye çalıştılar. Düşüncelerini çarpıtan veya istismar eden kimi entegrist ve nihilistler oluşumları da sonuna kadar kullandılar.Seyyid Kutub'un mahpus damında yazdığıdan sadece Enfal Suresi'nin tefsiri okunsa bile ondaki aşkın/müteal boyutu görülür.Zaten bu aşkın boyutun neticesinde Abdülnasır'lardan af dilememiş, boynunu ipe uzatmıştır.

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Kılıçdaroğlu'nun elinde "Yoldaki İşaretler"i görünce aklıma iki şey geldi.Birincisi...bazen dededikleri merhum'nun bir öngörüsü dahatuttu, dedim.CHP'liler için tee 1991'de "Yakında ben daha Müslümanım diye yarışacaklar. Ey millet bana oy ver, ben daha iyi Müslümanım diyecekler!" demişti.Malumunuz 1995'te Fetullah hakkında da şu öngörüde bulunmuştu: "Bir müddet sonra herkes ona hakaret edecek, onu tel'in edecek...Sen hoca değil papaz bile olamazsın diyecek (...) Allah davasına ihanet ediyor, onu Allah yıkacak!.."İkincisi mi?Daha önce bir vesileyle anlatmıştım:hayli zamandır'den haber alamaz. Gününbirinde bir adam gelir, "Şems'i gördüm!"der.sevinç içinde,çıkarır sırtındaki hırkayı verir adama. Yanındakiler şaşırır, "Bu adam yalancının teki. Verdiği haberin yalan olduğunu siz de biliyorsunuz, buna rağmen neden hırkanızı verdiniz?" derler. Mevlânâ cevap verir:Demem o ki yalan da olsaKılıçdaroğlu'nun o fotoğrafı hoşumagitti, ne yalan söyleyeyim.Lakin bunun altındakalmayabilir. Cevval bir ajansı var,malum.'nunkitabını eline verip,fotoğrafını çekebilirler.Benim safım belli:Şayet böyle bir durum hasıl olursa,kitabını Kılıçdaroğlu'na hediye ederim.Artıkkusura bakmasın.