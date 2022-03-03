Böylesi netameli dönemlerde suya sabuna dokunmamak en kolayı. "Ne ABD ne Rusya ne de Çin, yaşasın tam bağımsız Türkiye!" dersiniz olur biter.Kimsecikler de sizi eyyamcılıkla itham etmez.Dahası, tribünlerden alkış da alırsınız.Haliyle, paşa gönlünüze göre kaptırıp gider,diye bağırıp çağırabilirsiniz.Nasılsa dilin kemiği yok, hazır "kahrolsun" demişken, isterseniz'yı da işin içine katabilirsiniz.Bizim'unşiirinde dediğigibi, "...kahrolur biz böyle deyince / devr-idaim düzeniyle dönen dünya / mançurya dakahrolur / niye kahrolacaksa..."Gelgelelim..."Yaşasın tam bağımsız Türkiye" sloganında samimiyseniz, "tehdit değerlendirmesi" yapmak zorundasınız.E tabii "sinsi" yahut "ahmak" değilseniz.'den'a kadar bütün "darbelerin" arkasında olan, Türk siyasetini vesayet altında tutmak için her yola başvuran, en son olarak damarifetiyle muhalefeti dizayn eden, patronu olduğu'nun bir tatbikatındave'ı hedefine koyan,'ı silah deposu haline getiren, terör örgütüne binlerce TIR silah yardımı yapan hangi devletti?mı,mi?O halde gargara yapmanın âlemi var mı?Hayır yani, istediği ülkeyi cezalandırma hakkını elinde bulundurduğuna inanacak kadar büyüklük taslayannın, Rusya'ya diz çöktürmekle yetineceğini mi sanıyorsunuz?

***

, "Barış görüşmelerinin ikinci turunu ABD'nin direktifiyle Ukrayna erteliyor" diyor.Şayet böyleyse, Ukrayna-Rusya çatışmasını tasarlayanın kim olduğu da belli demektir.Soru şudur: Rusya bu tuzağa neden düştü?Seçeneksizliklerini anlıyorum.Yine de bir yandan mücahitlerin'ı ele geçirmelerinin kırılgan iç yapıları için çok büyük tehdit oluşturacağını söyleyip Sovyetler Birliği'ni 13 yıl süren Afganistan işgaline sürükleyen, öte yandan mücahitlere silah yardımı yapanhiç mi ders çıkarmadılar sorusu aklımdan çıkmıyor!..

***

"Ekonomik yaptırımları tahmin ediyorduk, önlemlerimizi de almıştık ama sporcuların, gazetecilerin hedef alınmasını beklemiyorduk" diyor.İstediklerine sansür uygulayan sosyal medya devlerinin oluşturacakları korkunç algıyı bekliyorlar mıydı peki?Ambargo nedeniyle on binlerce çocuğun ölümüne neden olan işgali,şeklinde tüm dünyaya yutturan Batı'nın korkunç propaganda gücünü hesaba katmışlar mıydı?Gördüler işte:Ukrayna'ya "demokrasi getirmeye" kalkıştılar, demokrasi şöyle dursun,ve'un bile gündüz gözüyle yasaklanmasına neden oldular!Trajikomik ama gerçek budur!Batı müdahale edincetır, Rusya müdahale edinceYetmezmiş gibi'den deüretmeye çalışıyorlar. Hollywood hazırlıklarabaşlamıştır.'nden Juliet Kaarbo misali akademisyenler çoktan işbaşı yaptılar zaten.gibi anlı şanlı profesörlerimiz de bu saçmalıkları, "Lütfen okuyun, oldukça aydınlatıcı" diye öneriyorlar.Efendim Putin'in Kovid izolasyonu sırasında psikolojisi iyice bozulmuş, bu izolasyon onu paranoyaya itmiş. Uzun süre iktidarda kalınca da güç zehirlenmesine maruz kalmış. Kibirli, lanet bir adam olmuş çıkmış yani.Hülasa,kötü yola düşmüşmüş!..Bilmiyorum aydınlanabildiniz mi, ben çok aydınlandım!