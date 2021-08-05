Nasıl "değişik" zamanlara çattık ki, "Bu kadarı da olmaz!" dediğimiz ne varsa bir bir olmaya başladı.Sırada ne var?mi?Olursa da artık şaşmam! Zira şaşırma özelliğimi çoktan kaybettim!..tesmiye edilen'ın Pentagon için hazırladığıraporda'ıdevirmek içinönerildiğini sıklıkla dile getirmiştim.bir süredir kıpır kıpır...derseniz, her türlü işbirliğine hazır. Hatta, işbirliğinden de öte fiştekliyor, zemin hazırlıyorlar!..Tek dertleri şu:'ı ne şekilde olursa olsun iktidardan indirmek.Malumunuz,da aynı dertle muzdarip, muhalefet de!Zaten Erdoğan'sız AK Parti'yle hiçbirinin sorunu yok...

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Yangın çıkıyor, çok geçmedendiye tag açıyorlar.Nerden çıktı bu şimdi?.."Vesayet tartışmaları" eskide kalmamış mıydı?Tabii kidevlet değil. Partiler gelir, partiler gider. Ve tabii ki devlet gelip gitmez.Lakin muhalefet ve iktidardan yani milletten bağımsız birda olmaz.Devlet anayasa / hukuk doğrultusunda, milletin emrinde olmak zorundadır.Millet iradesini demokratik seçimle ortaya koyar. Seçtikleri de devleti yönetir. Seçilmiş demokratik iktidar da yaptığı yanlışın hesabını sandıkta verir.Her şey bu kadar yalın, bu kadar basittir.

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Bundan 3 gün öncekietiketinin ardından,demenin bir anlamı yok mu?En azından bunların birbirinden bağımsız olduğu söylenemez. Şu yangınlar nedeniyle kötülük tastamam organize zaten.Asla tesadüf değil.Tamam, Twitter'ı çok da ciddiye almamak lazım... Vaktiyle fakir de bu mecrayı çizikçiler, buruncular, enteller, meyhaneciler, türkü barcılar ve pezoların fasılasız arzı endam ettiğisonrası dönemlerin'ne benzetmiştim.Fakat'de bunların bir kısmı sabaha doğru, bir kısmı gece yarısı, bir kısmı da gündüz gözüyle tebarüz eder. Twitter'da saat yok...Haliyle tweet'i gelen sallıyor!..Gelgelelim, "AKPdevletdeğildir" tagı son derece manidar!Özellikle küresel kumpaslar hususunda dikkat çekici analizler yapankardeşimiz bile geçenlerde çektiği bir videoda,, bu sürecin böyle devam etmeyeceğini dile getirdikten sonra,diyebiliyor.Türkiye'de ahmaklık pandemisi var, şuracığa minik bir parantez açayım: Sayın Çiftçi paralel devlete/FETÖ'ye karşıdır, kimse yanlış anlamasın. Parantezi kapattım.Lakin şuncağızı sosyal medya hesabımdan sormuştum, yineleyeyim: "Hangi devlet?.. Durumdan vazife çıkartan 'devlet' yapısının, o durumun oluşturucusu olduğunu 'yakın tarih' bize göstermedi mi?"Kimler kimlerin önünü açıyor, bilmiyorum.Bildiğim tek şey: Her yerde parazit var.Agâh olmak şart.