bacımızdan aklıevvel'ya kadar Suriyeliler hakkında ne düşündüklerini biliyoruz.Fakatne düşünüyor bilemiyoruz!Oysa,olduğu için herkesten önceonun ne düşündüğünü bilmek hakkımız.Sahibu konuda ne düşünüyor?Hayır, neden tahfif edeyim? Öyle olsa,falan derdim. Kaldı ki tahfifetmek bizden uzaktır, nefret ederim.dergisi 2010 yılında bunalistesinde yer vermişti, ondan mülhem söyledim. Sıradan bir dergi de değil biliyorsunuz. Davutoğlu'nun başbakanlık görevini bırakması üzerine,diyen ABD'nin o ünlü dış politika dergisi işte.

Hemen her konuda tweet atanşu ana kadar Suriyeliler konusunda tek bir tweet atmadı?Neden acaba?ters düşmek mi istemiyor?Refiki dediğim. ("Dostlarımızla iktidar olacağız" demişti ya hani.)İş bu CHP Genel Başkanı geçenlerde çektiği bir videoda, Suriyelileri göndereceğini söylüyordu.Sayın Davutoğlu bu konuda farklı düşündüğü için mi konuşmaya çekiniyor?..Bence hiç çekinmesin, dostlukları zerre miskali zeval bulmaz.Zira, bu saatten sonra istese de'ndan farklı bir yol tutamaz. Başkan Erdoğan karşıtlığında ittifak, kendisi adına (her şeyden evvel harici odaklar nezdinde)sorunudur.

Belki dedöneminde Kılıçdaroğlu'yla Suriyekonulu atışmalarını hatırlatacak herşeyden kaçınıyordur.Bilemiyorum...Benim bildiğim, gerçekten de çok sert kapışmışlardı: Kılıçdaroğlu'nunsözlerine,karşılığını vermişti.Demem o ki:Şayet kamuoyu önünde refikiyle ters düşmek istemediği için susuyorsa anlarım.Fakat hiç değilse'abir çift laf söylemeli değil mi?'nun, Bolu'da yaşayanSuriyeli göçmenleresöyleyenbu belediye başkanına tepki göstermemesibiraz ayıp olmuyor mu?Kaldı ki...Davutoğlu'nun çekinmesine hiç gerek yok, nasılsa laf kalabalığıyla işin içinden her türlü sıyrılmayı biliyor.Onda bu yetenek ziyadesiyle var.Mesela, sığınmacılar ve göçmenler konusunda kendisinin hiçbir vebali olmadığına hepimizi ikna edebilir.Artık ezberledik: Güzel olan her şey onun, yanlış olan her şey de kendisini o makamlara getiren iradenin.İşine gelmeyince Danışmanlık, Dışişleri Bakanlığı, Genel Başkanlık ve Başbakanlık yaptığıdöneminden hiçbir sorumluluğu üstüne almamayı başarabiliyor.Gerçekten büyük yetenek...Lakin daha önce uyardığım halde sürdürdüğü bir kusurcuğu var:Hem "Onu yapacaktım, bunu yapacaktım ama yaptırmadılar, engel oldular!" diyor...Hem de sosyal medya hesabınayazıyor!