15 Temmuz (ya evet, 15 Temmuz) 1974'te(terör örgütü) "komutanı", Kıbrıs Cumhurbaşkanı'a darbe yapıp, Kıbrıs'ı Yunanistan'a katacağını (Enosis) ilan edince, müdahale kaçınılmaz olmuştu.hükümeti vardı.Başbakan,Başbakan Yardımcısı'ydı.de ana muhalefet partisi (AP) lideriydi.Yunanistan'ın Kıbrıs'ı ilhak etmesinin felaket olduğunun farkındalardı. Fakat askeri harekâtın çılgınlık olduğunu söylüyorlardı.Merhum Erbakan hariç tabii.Hayır, hiçbir CHP'li Erbakan'a,demedi.diyen de çıkmadı.Sadece "endişe" hâkimdi: ABD'ye rağmen Kıbrıs'a çıkarma yapmayı çılgınlık addediyorlardı.Zira...Kıbrıs'ta EOKA terör örgütünün katliamları nedeniylevedöneminde 2 kez Mersin'den harekete geçilmiş, ABD tehditleri sonucu limana geri dönülmüştü. Hatta, "Türklerin Kıbrıs Harekâtı; kendi limanlarından çıkıp kendi limanlarına dönme harekâtıdır" yollu dış medyada alay konusu edilmişti.

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Dönemin ABD Dışişleri Bakanı, "Kıbrıs'a müdahale ederseniz,'taki 6. Filomuz harekete geçer" diyerek Türkiye'yi tehdit ediyordu.pabuç bırakmıyor, "Nerden hareket ederseniz edin, biz kendi hareketimize bakarız" diyordu.Gelgelelim,endişelidir...Yunanistan ve Türkiye ile birlikte Kıbrıs'ta garantör devlet olan İngiltere'ye diplomatik bir çözüm bulmak maksadıyla döneminile gider.Ne ki, İngiltere'nin tutumu ABD'den farklı değildir.Başbakan vekili olanbundan emin olduğu için, Ecevit İngiltere'ye hareket eder etmezve kuvvet komutanlarıyla görüşerek Kıbrıs Barış Harekâtı hazırlıklarını çoktan başlatır. Askerlerin tek endişesi, daha öncekiler gibi yarıyoldan dönmektir. Erbakan'ın dirayetini ve kararlılığını görünce hepsi mutmain olur:

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Erbakan, savaş pilotlarımızla Kıbrıs'ta Türklere yapılan zulmü de içeren çok etkili bir konuşma yapar. En sonunda, Japonların İkinci Dünya Savaşı'ndakikamikaze saldırısını hatırlatarak,der.İstisnasız bütün pilotlar öne çıkar.Daha sonrabunu Erbakan'a sorar. Cevap, dirayet ve ferasetin şahikasıdır:Dediği gibi olur, 6. Filo olduğu yerde çakılıkalır.Ecevit'in endişesi bitmez: "Donanmamız acaba çıkarmayı başarabilecek midir?"Trabzon kökenli, "Sayın Başbakan" der, "Ben Karadeniz çocuğuyum, değil deniz kuvvetlerinin savaş gemileri ben takalarla bile oraya çıkarım..."Tedirginlik dağılır.Kıbrıs zaferi sadece Türkiye'de değil Irak'tan Libya'ya, Pakistan'dan Suriye'ye kadar tüm İslam âleminde coşkuyla karşılanır.Müstevliler intikam almak için harekete geçerler. Aynı silahla bir sağdan bir soldan adam öldürüldü diye hülasa edilen 12 Eylül 1980 öncesinintesmiye edeceğimiz terör hadiseleri başlar.Öte yandan ABD'nin "Bizim çocuklar başardı" dedikleri cunta, darbe koşullarını hazırlamak için'nı devreye sokar. Sonuç itibarıyla12 Eylül darbesini yapar. Yunanistan'ın NATO'ya dönüşünü veto etmez. Güya Atatürkçü'dür. "Her taşın altından Atatürk çıkar" deyip, dağa taşayazdırır.Gerçek Atatürkçü Deniz Kuvvetleri Komutanıise 1992'de suikast sonucu öldürülür. Faili hâlâ meçhuldür.cinayetini aydınlatmanın her şeyden evvel sembolik bir değeri vardır.Tıpkı Kıbrıs Davası'na ilk günden itibaren kesintisiz sahip çıkanün'la Kıbrıs ziyaretinin sembolik değeri olduğu gibi.