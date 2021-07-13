ilan ederek nasıl üstlerine gittiğini de görüyoruz. Allah ödülünü herhalde verecektir. Çünkü ondan başka..."Bu sözler merhum'e ait.22 Haziran 2016'da aramızdan ayrıldığı için'ın 15 Temmuz'dakibaşlattığı şanlı direnişi görememişti.Fakat bu aziz vatanın tüm kalelerini zapt eden Gladyo'yu, yani FETÖ'yüdevletten söküp atmaya başladığına şahit olmuş ve hakkını böyle teslim etmişti.Gladyo'nun vatanın tüm kalelerini kılcal damarlarına kadar zapt etmesi zannedildiği gibi çok yakın tarihlerde gerçekleşmedi.Genelkurmay İstihbarat Dairesi eski başkanı, Pensilvanya sakini'iniçin görevlendirildiğini açıklamıştı.Fetullah'ı CIA'yatanıştırmıştı. Altaylı'nın MİT kariyeri de, ABD'nin Ankara Büyükelçiliği'nde görevli CIA ajanıile başlamıştı.Hülasa, bir devletin en bağımsız olması gereken kurumumesabesindeydi.MİT Müsteşarı Korgeneralşöyle demişti: "Ben MİT müsteşarlığı yapmadım,CIA'nın şube müdürlüğünü yaptım. Bir CIA yetkilisi gelse, beni Sinop'a götür dese onu oraya götürmekle memurum..."

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, FETÖ - CIA ilişkisini çok iyi bildiği için FETÖ'yü tasfiye etmenin herkesin harcı olmadığını, bedelinin de çok ağır olacağını biliyordu.Merhum,değildi. Amaolduğu için Erdoğan'ınFETÖ'ye karşı verdiği mücadeleyi "Ondanbaşka hiç kimse bu temizliği yapamazdı"şeklinde takdir etmişti.Peki,'ın kimine yaptı? Ki, içlerindeErdoğan sayesinde hayal bile edemeyeceklerimakamlara gelenler de vardı.Hayır, sadece yalnız bırakmadılar!Bir kısmı "Cemaat neden terör örgütü olsun; madem terör örgütü hani silahları?" yollu sinsi bir propaganda faaliyetine başlamıştı. 15 Temmuz'da nasıl bir terör örgütü olduklarını görünce uzun bir sessizliğe gömüldüler. Sonra da ayrılıp parti falan kurdular...15 Temmuz öncesinde FETÖ temizliği yaparken de sırtından hançerlemişlerdi.'e, FETÖ'nün Çankaya'yı da dinlediği, bu durumu nasıl karşıladığı sorulunca ne cevap vermişti biliyor musunuz?Hayır, "İllegal dinleme yapmak alçaklıktır" yollu kınamamıştı.Ya?demişti.Ne demekti bu?Gayet açık: "Gizlisi saklısı olan korkar" demeye getirmişti. Yani "dava arkadaşları" korktukları için dinlemelere karşı çıkıyorlardı. (Sayın Erdoğan'ın, muhaliflerin kin ve nefretini kazanmak pahasına cumhurbaşkanı yaptığı Gül maalesef buydu.)"yolsuzluk susturuculu darbe" girişiminde de döneminumut bağlayacakları kadar susmuştu.Lakin,bugünlerde hiç susmuyor!Üstelik kendisine hiç yakışmayacak derecede saygısız bir "mikrofonla" konuşuyor;diyecek kadar saygısız bir!..Ne diyelim, sağlık olsun...