Namussuz dünya sistemi

Mafya romanlarına veya filmlerine aşina olanlar bilirler; yeraltı dünyasında hile yapanın kalemi kırılır.

Hele ki, kendi patronunun malından çalan, "ölü adam" olmayı baştan göze almış demektir.

Harama hile karıştırmak racona terstir. Zira mafyanın kazancı baştan sona "haramdan" ibarettir.

ABD raconunda da "maliyeyi" dolandırmanın affı yoktur. (Al Capone olayı bunun en ilginç örneğidir.)

Çünkü bütün dünyayı "pazar tektanrıcılığı" sistemiyle dolandıran kendileridir. "Vurgun ve talan" konusunda kendilerine şirk koşulmasına asla tahammül etmezler.

Haliyle, "mali suçların" peşini asla bırakmazlar.

Sezgin Baran Korkmaz adlı "işveren" de ABD Hazine Bakanlığı'nın atık ürünlerin yakıta çevrilmesine verdiği "teşvik" üzerinden 511 milyon dolar vurgun yapan Kingston'ların kara parasını aklamaya başladığı andan itibaren ABD tarafından takibe alınmıştır.

Takip sürecinde Korkmaz'ı "ağ" olarak kullanmışlardır.

"Ağ serim süresi" bitince de Avusturya'da enselemişlerdir.

Artık çok yönlü kopartma sürecini başlatacaklardır...

Dünya sisteminde paranın olduğu kadar meşruiyetin de kaynağı ABD'dir.

Lafın düzünü edeceksek...

ABD'nin kurduğu "dünya sistemine" ters düşen herkes diktatör, zalim, antidemokrat ve hatta gayrimeşru ilan edilir. Önce ambargo ve tehdit, sonra bilfiil işgal ve katliamla cezalandırılır.

Fakat ABD'ye kimse "mafya devleti" demez. İran 79'da sırf devrim yaptı diye tüm mal varlığına çöktüklerinde kimsenin onlara eşkıya demediği gibi. İlaç ambargosu yüzünden Irak'ta yüz binlerce çocuğun ölümüne neden oldukları halde kimsenin "çocuk katili" demediği gibi.

ABD'nin "11 Eylül saldırılarına eklemleriz" yollu şantajla Suudi'leri kopartmasından, Cemal Kaşıkçı cinayetinin üzerini örtmenin karşılığını almasına kadar yaptığı her şey tipik "mafya" yöntemleridir.

Lakin dünya sisteminde ABD'nin cürümleri "mafyöz" değil, "demokrasi ihraç" kapsamında değerlendirilir. Dünya sisteminin çarkları haklıya değil güçlüye çalışır.

Bu sistemde "hukuk" ve "demokrasi" güçlülerin kamuflajından ibarettir.

Ne kadar güçlüysen kamuflajın da o kadar güçlüdür.

Kozalakların anlayabileceği bir örnekle ifade edecek olursak, güçlüysen ne yaparsan yap "özgür kadınsın", güçlü değilsen vukuu şöyle dursun, en ufak şüyuunda bile o(...) ilan edilirsin.

Bu dünya sisteminde...

Büyük kavga "namuslular" ile "namussuzlar" arasında değil, namussuzlar ile "namussuzluk yapmak için fırsat bulamayanlar" arasında geçiyor.

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