"Düşünce özgürlüğüne" o kadar düşkünler ki, "muhalif olmayan" ne kadar gazeteci/yazar, televizyoncu varsa "Susturun" diyecek kadar!Neler var neler!.."Hazır elin değmişken şunları da aradan çıkart" diyereke gazeteci isimleri "sipariş" edenleri mi ararsın..."Şu şu isimlere de bir el atsan, bunları da tedavi etsen çok dua alırsın, sırtın yere gelmez" diyenleri mi..."Elinde kaset maset ne varsa yayımla da şu 'pislikleri' televizyonlardan temizle" diye rica minnet edenleri mi...Öyle bir panayır ki görülmüş şey değil."Kaç haftadır kayınvalidem bizde gitmek bilmiyor, bir şey yapamaz mısın?" diyen bile var... Sedat Peker'i gündüz gözüyleya döndürecekler neredeyse.En enteresan tepki, bana sorarsanız,'dan geldi...bir sonraki videosunda bunu gündeme getirecek dedi ve çıkar amaçlı yan yana geldiğini iddia ettiği isimlerin yer aldığı bir şemayı gösterdi...

***

Can arkadaşım27 Mayıs 2017 tarihli yazısında, Sedat Peker'e "Yılın En Hayırsever İş Adamı Ödülü" verilmesine tepki gösterenler hakkında, "Memlekettesınıfına dâhil edeceğimiz ne kadar gazeteci, yazar, aydın, entelektüel, işadamı,varsa, ödüle ve Sedat Peker'e kusuyor..." demişti.Öyle zamanlardan geçiyoruz ki dünün nefret kusanları, günümüzün şakşakçıları kesildi.Haliyle, her konuşmasını "Turanı kuracağız kardeşlerim" diye bitirdiği için Sedat Peker'e,diye soranlar çıkacaktır.Doğrusunu isterseniz ne bu soru, ne de cevabı umurumda değil... Çünkü herkesin her şeyi araçsallaştırdığı bu "değişik zamanlarda" artık hiçbir şeye şaşmıyorum. Zaten şaşmaya değer bende kalan son kırıntıyı da, adı lazım değil bir genel müdürün haysiyetsizliğine muttali olunca kaybettim...Yeri gelmişken,'in de hakkını teslim edeyim:Kırk yıl kalemiyle savunduğu, hatta geldikleri makamlarda pay sahibi olduğugibilerin bir rahmet dileği/bir başsağlığı mesajını çok gördükleri can arkadaşımiçin Sedat Peker şu taziyeyi yayımlamıştı: "Bugün hayatımda hiç tanımadığım Ahmet Kekeç ismindeki şerefli bir gazetecinin vefatını öğrendim... Bu namuslu adam bir yazı yazarak, doğru ya en hayırsever işadamı Sedat Peker seçilmemeliydi, her dönemde bu ülkeye ihanet eden sözde beyaz yakalı olan şu isimler seçilmeliydi diye bir ironi yapmıştı..."Peki şimdikimin peşinde?.. Gerçi kim kimin peşinde o da belli değil ki...

***

Kıymet hükmümüzü günler öncesinden ilan etmiştim: Kimsenin gözünün yaşına bakmadan yolsuzluk, haksızlık, hukuksuzluk, adaletsizlik üzerine tüm "iddialar" soruşturulmalıdır. Fakat "iddiaları" soruşturmak başka şey, bu "iddiaları" araçsallaştırıp "yaratıcı yıkıcılığa" meze yapmak başka şeydir...Uzun lafın kısası, yolsuzluk / usulsüzlük muhabbeti işin maskesinden ibaret.Yoksa, dillerinden "yolsuzluk" lakırdılarını düşürmeyenler, gazeteci'ınhakkında gündeme getirdiği onca yolsuzluk iddiasından hiç değilse bir tanesini görürlerdi.Bakmayın siz bugünlerdegüzellemeleri yaptıklarına. Bunlar bir gülüşüneöldükleriyi bir gecedeilan etmişlerdi...'nun da bunlardan farkı yok.Dün 17-25 Aralık'ta FETÖ tape veriyor,kürsüsünden okuyordu, bugün de Sedat Peker'in iddialarını araçsallaştırarakdevam ediyor.Savcıların çoğuna hakaret ettiği konuşmasında,adlı tefeciden kimler için 10 milyon euro istendiği ortaya koyulmazsa, HDP il binasındaki gibi provokasyonların süreceğini, Türkiye'nin adının daçıkacağını söyledi.Sanki daha geçenlerde,yok diyerek bizzat kendisiTürkiye'yi "haydut devlet" ilan etmemişgibi.